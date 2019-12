Niliwahi kuishi kwa miaka kumi nikijihisi kuwa ni (HANITHI) kumbe sio

Nimeona leo niwashirikishe hii mada iliyo katika sehem ya maisha yangu ili iwakomboe vijana wengi humu wanaoteseka kula madawa na Kupoteza fedha nyingi sababu ya kujihisi wana tatizo la nguvu za kiume kumbe ni wazima wa afya.Mwaka 2006 mwezi wa kumi na mbili ndio nilikuwa rasmi nimetimiza miaka 18, Kipindi hicho nilikuwa nasubiria matokeo ya kidato cha nne, hapo ndio damu ilikuwa inachemka sana sababu ya umri, kipindi hicho home wote walikuwa wamesafiri mkoani hivyo nikapata nafasi ya kumlete binti home kwa kusudio la kufanya na mapenzi.Kwa umri tulikuwa tunaendana or nadhani nilimzidi kidogo lakini alikuwa ni mzuri tu,tulisoma wote O level , siku hiyo akaja home tukaingia hadi chumbani tukaanza story mbili tatu baada ya muda mfupi kusudio langu nikaanza kulitimiza.Lakini wakati naanza kufanya kusudio langu sikuwa na umakini wala ujuzi wa kumuandaa mwanamke ili awe katika hali ya utayari wa kuingiliwa mean nilikurupuka tu kwa kumparamia yule binti hovyo hovyo, Mwishowe wakati naanza kumuingiza nyoka pangoni yule binti njia yake ilikuwa bado ni kavu na misuli imekaza sababu sikumuandaa ili awe tayari kuingiliwa.Mwisho wa siku mashine haikuingia kabisa na hapo hapo bila ya kujua kosa langu lilikuwa nini nikajihisi ile hali ni ya ukosefu wa nguvu za kiume, hapo hapo ubongo wangu ukabadilika na kuanzia siku hiyo nikaanza kujihisi huenda nina matatizo makubwa na siku hiyo niliaibika kweli maana yule binti alivaa nguo zake akawa ananiangalia tu.kumbuka nguvu za kiume zinaanzia kwenye ubongo wako mean akili yako, ubongo ukishaathiriwa tu sahau kusimamisha tena mbele ya mwanamke sababu ulishaathiriwa, hivyo utakuwa ni muoga milele na ukishakuwa muoga maana yake uume hauwezi kusimama sababu ya kuogopa kudhalilika.Hilo ndilo tukio lililonipata mimi kuanzia siku hiyo ndio ulikuwa mwanzo wangu wa kuogopa wanawake, kila mwanamke niliyejaribu kukutana nae kimwili uume ulikuwa hausimami kwa uwoga maana akili ilishaathirika kwamba siwezi hivyo nilikuwa naishia kuaibika tu na ili kujistiri nilikuwa nazuga kuomba tigo au tendo lolote ambalo najua tu mwamke atakataa ili nizuge nimekasirika show iharibike na aibu yangu ifichike, Hivyo kwa miaka kumi nikawa mtu wa kukimbia wanawake tu hadi sehem nilizopanga wakawa wananihisi vibaya kwanini sionekani na mwanamke lakini siri nilikuwa naijua mwenyewe.Mwaka 2016 nilikutana na binti mmoja ambaye alitoka katika familia kiislam, so yule binti alinipenda sana na tukaanza mahusiano lakini lilipokuwa linakuja swala la kusex tu nilikuwa naingia mitini sababu nilikuwa najua sina lakumfanya sana sana kuaibika tu, takriban miezi sita nilikuwa namkwepa tu kuhusu hilo swala.Binti nadhani zile zilikuwa ni ham tu cz ya kubanwa sana kwao na alikuwa haniambii anachotaka bali alikuwa mida ya saa moja au mbili usiku atatoroka kwao sababu nilikuwa nimepanga karibu yao, then atakuja kwangu na alikuwa akija lazima avae khanga moja tu mean ni ishara kuwa anahitaji kuingiliwa mean ndivyo wanawake walivyo huwa hawasemi matendo tu yanakupa majibu ya wanachotaka.So alikuwa akija namshika shika tu anaondoka lakini hakuwahi kunichoka hivyo ikasaidia na ubongo wangu kujirudia katika hali ya zamani kuwa I'm ok sina tatizo, nilivyozidi kimzoea nikawa nikikutana nae mashine inasimama na ule uwoga ukaisha, nikawa namuandaa vizuri na napiga show hadi nikawa Najishangaa tatizo lilikuwa nini wakati nipo vizuri tu, now nnaweza kwenda nae hadi anaomba poo mean namfikisha vizuri.Maana yake ni kwamba matatizo mengi ya nguvu za kiume yapo kwenye mfumo wa akili za watu na sio vyakula au magonjwa, watu wengi wameathirika kiakili na ndio maana wamekuwa waoga mtu ukikutana na mwanamke husimamishi kumbe ni akili yako tu lakini mashine haina tatizo.So Napendekeza watu wapewe elimu ya saikolojia ili waache kutapeliwa na waganga wanauoza madawa, wanaume wengi ni marijali tu sema mfumo wa saikolojia umeharibika Upo mwenyewe au unaamka asubuhi uume umesimama imara lakini ukikutana na mwanamke unalala na ndio maana tunashindwa kuwaridhinisha wanawake sababu mfumo wa nguvu za kiume unaratibiwa na akili yako kama akili ikivurugika sahau kusimamisha au kukamilisha tendo vizuriSent using Jamii Forums mobile app