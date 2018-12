Nilichokiona Kiwangwa, nilichokisikia kutoka Madaba, Mlali, Mtwara pamoja na Lindi bila kusahau Mang'ula Rais Dkt. Magufuli hali ni mbaya Tanzania

GENTAMYCINE said: UTANGULIZI



Nakumbuka kuna Watu fulani waliwahi kuniambia kuwa siku nikipata muda basi nijitahidi tu nitoke nje ya Mkoa wa Dar es Salaam ili niweze kupata ukweli halisi ( on the ground facts ) juu ya hali ya Kiuchumi na ya Kimaisha kwa Watanzania walio wengi ( hasa hasa wale Wakulima ) na hatimaye leo nimethubutu.



Kiasili Mimi ni Mgumu kutokwa na Machozi / Kulia ( kuMizengoPinda ) ila kwa nilichokiona leo huko Kiwangwa Bagamoyo na niliyoyasikia kutoka huko Madaba Mkoani Ruvuma, Mlali na Mang'ula kutoka Mkoani Morogoro pamoja Mtwara na Lindi nisiwafiche nimeumia na bado naendelea Kuumia hadi hivi sasa natiririka na naserereka na huu Uzi.



Mheshimiwa Rais Dkt. Magufuli kama muda huu utakuwa umeshalala basi haina shida naamini ukiamka utapewa ujumbe wa GENTAMYCINE ila kama bado kwa muda huu unapitia pitia makabrasha yako ili utie saini huku mengine yakiwa hapo Kitandani mwako yakisubiri ' Kukodolewa ' nawe basi nakuomba acha kwa muda kuwa ' busy ' huko na ambatana na Mimi ' Mzalendo ' wako wa Kutukuka kabisa ambaye ukweli Kwangu na kutokuwa Mnafiki ni Sifa yangu Kuu / Namba moja japo huwa nawaumiza wengi ila wanivumilie tu kwani ndivyo Mwenyezi Mungu alivyoniumba na sitokuja kubadilika milele daima amina.



KIWANGWA



Mheshimiwa Rais Dkt. Magufuli kama kuna Wakulima ambao leo mwenyewe nimeweza kuwasikia wakisononeka / wakinung'unika juu ya ama maamuzi yako au ya Watendaji wako juu ya Wakulima wa Zao lao la Nanasi basi ni hawa wa kutoka pale Kiwangwa Bagamoyo.



Katika hali isiyokuwa ya kawaida kabisa baada ya Mananasi yao kukosa Masoko huku Makampuni mengine ya nje Kuzuiwa kuja Kuchukua Mazao ( Matunda ) hayo ( kwa mujibu wa maelezo yao ) ni kwamba leo hii Nanasi la Tsh 2,000/= ukienda Kiwangwa utalinunua kwa Tsh 200/= au unaweza pia ukapewa hata bure kwani ' yanaoza ' kutokana na kwamba wale Wanunuzi wa miaka ya nyuma hawapo tena ambapo nimeambiwa kuwa wengi Wao walikuwa ni kutoka nchi jirani ya Kenya.



MADABA



Mheshimiwa Rais Dkt. Magufuli ' Mzalendo ' wako Mimi GENTAMYCINE sikuishia tu hapo ambapo leo niliweza kufanya Mawasiliano na Rafiki yangu ambaye Kikabila ni Mtani wangu wa Kingoni kutoka Mkoani Ruvuma ( Songea ) ambaye baada ya Kuzungumza mambo yetu mengi ndipo mwishoni akanipa taarifa ya Kunishtua sana.



Mtani wangu huyo wa Kingoni aliniambia ya kwamba kutokana na Wakulima wa Zao la Mahindi wa Mkoa huo kukosa Soko huku wakiwa wamewekewa Sheria nyingi ambazo sijui ulizitoa Wewe au Watendaji wako wakuu ( nikimaanisha Waziri na Mkuu wa Mkoa ) ni kwamba leo hii Debe la Mahindi ambalo miaka miwili mitatu nyuma lilikuwa likiuzwa kwa Tsh kati ya 15,000/= hadi 25,000/= sasa huko Madaba linauzwa kwa Tsh 3,000/= nasisitiza tena linauzwa kwa Tsh 3,000/=.



MLALI



Mheshimiwa Rais Dkt. Magufuli Mimi ' Mzalendo ' wako GENTAMYCINE bado naendelea tu Kukufungua macho kwa kukuambia ya kwamba kama kuna Watu ambao sasa hivi ' wananung'unika ' nawe kutokana na hali yao ngumu basi ni hawa Wakulima hapa nchini.



Nina Mtu tena anatoka hili eneo la Mlali huko Mkoani Morogoro ambapo ndipo Zao la Mbaazi linalimwa kwa uwingi mno katoka kuniambia ya kwamba baada ya Wakulima wa hilo Zao kukosa Soko lao hasa baada ya Mfanyabiashara mmoja mkubwa tu ambaye pia alikuwa ni Mwenyekiti wa Klabu moja kubwa hapa nchini ( Isiyopendwa kabisa na GENTAMYCINE ) ambaye Kimsingi ndiyo alikuwa ' mnunuzi ' Mkuu sasa hawana tena Soko na hizo Mbaazi wamekuwa wakipena zamu ya Kuzila na Ng'ombe wanaopatikana huko au wakati mwingine hata tu Kuzigawa bure.



MTWARA na LINDI



Mheshimiwa Rais Dkt. Magufuli bado tu ' Mzalendo ' wako Mimi wa Kutukuka GENTAMYCINE naendelea tu ' Kuporomosha ' nondo ni kwamba kama labda ulidhani kwamba yale maamuzi yako ya Zao la Korosho ambalo uliamua hadi Kuwashirikisha Wanajeshi wako ' Watiifu ' yamefana basi nakuambia ama umedanganywa au umejidanganya.



Bahati nzuri hii Mikoa miwili ya Mtwara na Lindi nina ' Vinasaba ' nako kwakuwa aliyenileta hapa duniani baada ya Kunihifadhi Tumboni mwake kwa miezi Kenda / Tisa anatokea huko ( ndiyo maana unaona nina Utani na Wangoni ) pia nimetoka kupewa taarifa za Kushtua kidogo ambazo zimezidi tu Kuniumiza moyo hadi kunitoa Machozi.



Ni kwamba kumbe Wakulima wengi wa Zao hili la Korosho kutoka huko walichoambulia tu mpaka sasa ni Kupimwa kwa Korosho Zao na kuona zikipakiwa ndani ya Makarandinga ( Malori ) ya Wapiganaji wetu ( Wanajeshi ) na wakishuhudia yakiletwa Jijini Dar es Salaam utadhani Silaha za Mizinga ya Kivita huku Wao badala ya Kulipwa Pesa zao wameambulia tu kuachiwa ' Coupons ' ambazo wameambiwa wazihifadhi mpaka hapo Malaika wa Bwana atakapokushukia Wewe na Watendaji wako hasa wa Kutoka hapo Hazina ( Wizara ya Fedha ) na Kujisikia Kuwalipa.



MANG'ULA



Kama kuna lililoniliza zaidi Mheshimiwa Rais Dkt. Magufuli Mimi ' Mzalendo ' wako GENTAMYCINE basi ni hili la kutoka huko Mang'ula Mkoani Morogoro ( kwa Watani zangu pia ) hasa baada ya Kusikia ya kwamba Wakulima wa eneo hilo wamekuwa na hali mbaya ya Kiuchumi baada ya Mavuno yao pia kutokupata Soko la uhakika.



Kama kawaida yangu GENTAMYCINE nina Marafiki wengi kila pembe ya Tanzania ambapo katika hali isiyokuwa ya kawaida hasa kutokana na Ugumu wa Maisha na hali yake ngumu Kiuchumi kuna Familia moja kutoka huko Mang'ula ilikuwa na Msiba ambapo walishindwa hata Kununua tu Sanda ya Kumzikia Mpendwa Wao hadi ikawabidi waombe ' msaada ' kutoka kwa Ndugu na Jamaa wanaotoka Mkoani Dar es Salaam na wanaelekea huko kwa Maziko ndiyo wainunue huku huku Dar es Salaam kwakuwa Wao kule Kijijini Mang'ula wameshindwa Kununua.



ANGALIZO KWAKO kama Rais wa JMT na kwa CHAMA chako cha CCM



Mheshimiwa Rais Dkt. Magufuli kama kuna Kitu ambacho nakuomba ( tena nimekupigia Magoti hapa kabisa japo hunioni ) ni kwamba fanya kila uwezalo Wewe na Watendaji wako wote muweze Kutatua hili suala la Wakulima nchini Tanzania kwani kwa jinsi wanavyolalamika na kukulalamikia Wewe na Uongozi wako wa awamu hii kuna uwezekano ' coming to 2020 ' wasiwe nawe katika Sanduku la Upigaji Kura na usiwe Kuamini. Usisahau pia kwamba hata 75% ya Wapiga Kura wako wengi ni hao hao Wakulima ambao leo hii ' wanaumia ' sana na wanatia mno huruma.



KIUCHUMI



Mheshimiwa Rais Dkt. Magufuli najua una malengo mazuri tu kwa nchi hii ila kwa ' Utafiti ' wangu mdogo huku nikichanganya na mawazo ya baadhi ya Wakulima kadhaa ambao ukiwaona unaweza ukawadharau kwamba hawana Upeo / Akili nadhani inakubidi uangalie upya Sera zako hasa za Kiuchumi.



Ni kwamba ' mzunguko ' wa Pesa leo umekuwa mgumu kutokana na sababu nyingi ila kwa Mimi ' Mzalendo ' wako GENTAMYCINE nitaweka mbili tu hapa ambapo ya Kwanza ni kwamba kwa aina ya nchi yetu ilivyo huku ikiwa bado inapambana Kujiimarisha Kiuchumi sidhani kwamba ilikuwa ni sahihi kwa Sisi Tanzania kuanza Kuishi kwa Kujitegemea wenyewe Kiuchumi kwa sababu tu tuna ' Rasilimali ' zetu bali kwa mtazamo wangu bado tulikuwa tunahitaji kupata ' misaada ' zaidi ili itusaidie Kutujenga kisha huko mbeleni tukishakuwa vyema ( Economically Stable ) basi tungeweza kuachana na hiyo misaada.



Sababu yangu ya pili ni kwamba siyo Siri Kipato cha Watanzania wengi hasa wa Kipato cha chini kilikuwa Kikitegemea wale ' Matajiri ' mbalimbali wa Kitanzania hadi wa Mataifa wengine ambapo kwa Sera zilizokuwepo kwa awamu iliyopita waliweza Kumiliki Uchumi vizuri kiasi kwamba sehemu yao ya Faida iliweza pia ' Kuwafaidisha ' na Watanzania wa hali ya chini hadi kidogo kukawa na Unafuu wa Kimaisha tofauti kabisa na hali ambayo ipo sasa.



Najua kuwa unapenda na kila Siku huwa unahimiza Watanzania wafanye Kazi jambo ambalo ni jema na hata Mimi GENTAMYCINE naliunga mkono kwa 100% ila kwa aina ya mfumo wa Kiuwajibikaji wa Kitanzania, Malezi yetu, Elimu yetu na Soko la Ajira lililopo sidhani kama ni Kitu cha Kukiharakisha hivyo badala yake nadhani kuna hatua kadhaa za kuibadilisha ' Mindset ' ya Mtanzania ili iende huko ambako unakutaka Wewe lakini isiyo ya Kulazimisha au ya Kauli ya Vitisho kwani hata hao ' tunaowaiga ' nao hawakuanza kwa Kasi hii bali waliwabadilisha Watu Wao Kifikra na Kimtizamo hatua kwa hatua.



HITIMISHO



Mheshimiwa Rais Dkt. Magufuli Mimi ' Mzalendo ' wako GENTAMYCINE nakuomba hebu kaa chini na Wachumi wako pamoja na Wasaidizi wako bila kuwasahau na Washauri wako Wakuu hasa wa Kiuchumi ili wakupe ' way forward ' juu ya Kuwasaidia Watanzania wengi ambao wanalia Ugumu wa Maisha yao, Wanasikitika huku Mioyo yao ikiwa imejeruhika na kila mara wanakusema vibaya kama siyo Kukulaani pia Kimoyomoyo ( japo mpaka sasa sijajua kama hizo laana zao zitakupata au hapana )



Sitaki nikufiche Rais wangu ukweli ni kwamba HALI YA KIMAISHA na KIUCHUMI kwa WATANZANIA wengi sasa ni mbaya kuliko unavyodhani au unavyoambiwa na Wasaidizi / Watu wako wa karibu na hili jambo lisipoangaliwa kwa umakini wake au likipuuzwa huenda likageuka kuwa ' Bomu ' kubwa na la hatari ndani ya ' Mioyo ' ya Watanzania wengi na siku moja nasi pia tukaishuhudia ' 1789 French Revolution ' ndani ya ardhi ya Tanzania na tukaja kuwa na ' 2015 - 2025 Bongo Land Revolution '.



Nikutakie Majukumu mema Mheshimiwa Rais wangu wa JMT Dkt. John Pombe Joseph Magufuli.



Kazi nzuri sana. Nitaomba ruhusa kuiweka kwenye blogu yangu ya Medium. Uzalendo wa hali ya juu. This is what our media is supposed to be doing but it isn't. Big up!