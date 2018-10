Nilibahatika kuwaona Shabiby, Mchungaji Rwakatare na askofu Gwajima wanavyolindwa.......sikuelewa kwanini!!

SASA HIVI NAKATIZA MITAA YA TEMEKE MIKOROSHINI MAKSUDI TU. WASIPOTOKEA NTAENDA BUGURUNI, TANDIKA, KEKO, GOBA NA TANDALE.



MAOMBI YENU WAKUU WASIOJULIKANA WAJARIBU KUNITEKA NA NDIO ITAKUWA MWISHO WAO.



WE CANT LIVE IN A STATE OF INTIMIDITION, FEAR AND BLACKMAILING IN OUR OWN COUNTRY JUST BCOZ OF SOME FEW ELITE WHO HAPPENED TO GET INTO POWER BY CHANCE.



THIS NONSENSE MUST STOP.



WAJE SASA HIVI NIKO TEMEKE NATEMBEA BILA SILAHA