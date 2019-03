Tape measure said:

1. hawana ulemavu wowote

2 . wana vyeti vyao vya chuo tokea mwaka 2014 mpaka Leo hii wanapambana ya ela yote na bado wamekosa sehemu ya kujishikiza.



Usijaribu kusema kuwa ulemavu ndio kikwazo kwako tatizo naloliona ni umekosa fursa muda wako bado. Unasema unakosa sehemu za kujitolea buree sio kwelii? Nenda kwa mama ntilie, hospital, kanisani, jitolee kufanya usafi bila malipo lazima wakukubali!!! Labda kama hujui maana ya neno Volunteer...... Unajigaramia kila kitu kuanzia, nauli, chakula, malazi na garama nyingine hiio ndio volunteer.





Matatizo yako ni ya kawaida usipokata tamaa ya maisha kuna watu wana mikasa ya kutisha sana kuhusu wadogo zako kushindwa kusoma sio jambo la ajabu ni kawaida kama wameishia STD 7 wengi sana wamekomea hapo na maisha yanaendelea na wanafamilia zaidi wanamshukuru. Allah



Ushauri weka vyeti pembeni Fanya unachoweza kuajiriwa ni bahati pia ni utumwa kwa umri wako hupaswi kuongelea mzazi ulikofikia ni pazuri kumbuka chuo ama kusoma zaidi ni kuzidi kuongeza maarifa sio kujiandaaa kuajiriwa. Ukifanikiwa ulete mrejesho



Sent using Hongera kwa hatua uliofikia kielimu umepandana na safari bado ni ndefu sana, kumbuka pia mtaani kuna watu wenye elimu kama yako na zaidi,1. hawana ulemavu wowote2 . wana vyeti vyao vya chuo tokea mwaka 2014 mpaka Leo hii wanapambana ya ela yote na bado wamekosa sehemu ya kujishikiza.Usijaribu kusema kuwa ulemavu ndio kikwazo kwako tatizo naloliona ni umekosa fursa muda wako bado. Unasema unakosa sehemu za kujitolea buree sio kwelii? Nenda kwa mama ntilie, hospital, kanisani, jitolee kufanya usafi bila malipo lazima wakukubali!!! Labda kama hujui maana ya neno Volunteer...... Unajigaramia kila kitu kuanzia, nauli, chakula, malazi na garama nyingine hiio ndio volunteer.Matatizo yako ni ya kawaida usipokata tamaa ya maisha kuna watu wana mikasa ya kutisha sana kuhusu wadogo zako kushindwa kusoma sio jambo la ajabu ni kawaida kama wameishia STD 7 wengi sana wamekomea hapo na maisha yanaendelea na wanafamilia zaidi wanamshukuru. AllahUshauri weka vyeti pembeni Fanya unachoweza kuajiriwa ni bahati pia ni utumwa kwa umri wako hupaswi kuongelea mzazi ulikofikia ni pazuri kumbuka chuo ama kusoma zaidi ni kuzidi kuongeza maarifa sio kujiandaaa kuajiriwa. Ukifanikiwa ulete mrejeshoSent using Jamii Forums mobile app Click to expand...

Nashukuru kwa pongezi mkuuKwanza nikiri kuwa ulemavu kwangu haujawahi kuwa kikwazo siku zote najitoa katka kitu chochote bila kujali hili na ndio mana nakutana na mengi.Naelewa maana ya volunteer mkuu na nimeapply on volunteer katika mashule binafsi na huko ndiko HAWANITAKI militake it kama kipaumbele kwa vile ni field yangu and i really like itNashukuru sana kwa kunifumbua macho kumbe naweza jitolea hata hospitali,mama lishe na hata kanisani i have learned something here,be blessed!Currently nipo on volunteer katika shule ya serikali ya Viziwi like ulivyosema its just on volunteer i cant afford bus fare daily so siku zingine i have to walk about 1.5km kwa mguu and i dont regret it napenda sana kuwa sehemu ya elimu ya hswa watoto!Lakini bro! Yapasa pia kutazama na upande wa pili mimi ninashi vipi? Ni kweli siwezi kumudu nauli sh800 kwenda na kurudi mara nyingi hulazimika kutembea kwa mguu,kumbuka ni mtoto wa kiume mkubwa na hali ya nyumbani nileo mle kesho msile pasi ndefu ndio kawaida ikikamilika milo 3 hiyo siku itakua ya ajabu sana,Cant you feel a sense of responsibility to your family? Is that okay to keep believing that muda wangu bado?Bro ningekua na cha kufanya nngefany than kuja kuomba ushauri hapa,sina uwezo kusema kwamba nijiemploy myself(ningekua na uwezo huo singekua na mudawa kupoteza)Bro kumbuka cheti kipo mikononi mwa chuo na wala sikihitaji ili niombee ajira huku private hapana mkuu,je nahitaji kukomboa cheti kiwa mkononi mwangu ili sekretariet ya ajira inapotoa ajira niwe najaribu bahati yangu hebu fikiria fursa imekuja mbele yako kisha ndo uanze kuhangaika na cheti hatimaye fursa dimu inakupita utafeel vema?Hakuna kitu kinaumiza roho na kutia stress kama kujipata katika umri huu upo kwa wazazi na huna cha kuwapa,ntamani sana kuescape hii situation kakaBinafsi sina meamko wa kuajiriwa kabisa lakini hali ndio inayonisukuma kutafuta kuajiriwa ili nipate ca kuanzia,naamini sana katika kujiendeleza kielimu mungu atasaidia.Ubarikiwe mkuu