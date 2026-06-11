Nielimishwe: Je, Muungano wa Tanganyika na Zanzibar ukivunjika baadhi ya mikoa ya Tanganyika ni himaya halali ya Zanzibar?

Nielimishwe: Je, Muungano wa Tanganyika na Zanzibar ukivunjika baadhi ya mikoa ya Tanganyika ni himaya halali ya Zanzibar?

Robert Heriel Mtibeli

Robert Heriel Mtibeli

JF-Expert Member
Joined
Mar 24, 2018
Posts
36,351
Reaction score
84,346
Hamjambo wote!

Kama swali linavyoeleza hapo juu. Mwenye Majibu ya haki aje hapa na atoe majibu.

Pili, ni maeneo gani yaliyopo Tanganyika ni himaya halali ya Zanzibar?

Maana GenZ wanasema hawaoni umuhimu wa Zanzibar. Ila wakiambiwa historia halisi wanaweza kuuona umuhimu wa Muungano.

Tatu, historia inaeleza Utawala wa ujerumani ulinunua rasmi eneo la zanzibar lililopo Tanganyika na rasmi maeneo ya pwani ya bahari ya hindi kuanzia Dsm, pangani, Tanga, lindi kuwa mali hali ya Tanganyika mpaka hivi leo.

Acha niache wakubwa waje waeleze kinagaubaga.

Karibuni
 
Robert Heriel Mtibeli said:
Hamjambo wote!

Kama swali linavyoeleza hapo juu. Mwenye Majibu ya haki aje hapa na atoe majibu.

Pili, ni maeneo gani yaliyopo Tanganyika ni himaya halali ya Zanzibar?

Maana GenZ wanasema hawaoni umuhimu wa Zanzibar. Ila wakiambiwa historia halisi wanaweza kuuona umuhimu wa Muungano.

Tatu, historia inaeleza Utawala wa ujerumani ulinunua rasmi eneo la zanzibar lililopo Tanganyika na rasmi maeneo ya pwani ya bahari ya hindi kuanzia Dsm, pangani, Tanga, lindi kuwa mali hali ya Tanganyika mpaka hivi leo.

Acha niache wakubwa waje waeleze kinagaubaga.

Karibuni
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Labda ianze vita baada ya kuvunjika muungano, atakayeshinda atachukua hayo maeneo.
 
Sio kweli, katiba ya kwanza ya Tanganyika na zanzibar zinaeleza wazi mipaka ya nchi zote mbili. Na hyo Coast ya Mtwara mpaka Tanga ni sehemu ya Tanganyika.

Hizi ni Propaganda tu za CCM kuhadaa watu. Nakumbuka waliwahi kudai zanzibar ikiwa huru italeta magaidi, yote tu kutisha watu ili wasiuguse muungano ila hamna lolote.
 
zitto junior said:
Sio kweli, katiba ya kwanza ya Tanganyika na zanzibar zinaeleza wazi mipaka ya nchi zote mbili. Na hyo Coast ya Mtwara mpaka Tanga ni sehemu ya Tanganyika.

Hizi ni Propaganda tu za CCM kuhadaa watu. Nakumbuka waliwahi kudai zanzibar ikiwa huru italeta magaidi, yote tu kutisha watu ili wasiuguse muungano ila hamna lolote.
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Shida yao kubwa siku zote ni kutuona wananchi kama watu tusio na akili ya kufikiri mambo madogo kama haya.
 
Fbn said:
Hakuna hiko kitu.Sababu ya muungano ni kuwasaidia znz.Kumbuka znz inaonekana kijeshi ni sehemu ya mkoa wa tanzania
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Nazungumzia muungano ushavunjika. Je baadhi ya maeneo ya Tanganyika ni himaya ya Zanzibar?
Brelim Skoro_ said:
Kilometa 162 toka usawa wa bahari ni Mali yao halali.
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Hiki niliwahi kusikia kama sio kusoma mahala
 
Robert Heriel Mtibeli said:
Hamjambo wote!

Kama swali linavyoeleza hapo juu. Mwenye Majibu ya haki aje hapa na atoe majibu.

Pili, ni maeneo gani yaliyopo Tanganyika ni himaya halali ya Zanzibar?

Maana GenZ wanasema hawaoni umuhimu wa Zanzibar. Ila wakiambiwa historia halisi wanaweza kuuona umuhimu wa Muungano.

Tatu, historia inaeleza Utawala wa ujerumani ulinunua rasmi eneo la zanzibar lililopo Tanganyika na rasmi maeneo ya pwani ya bahari ya hindi kuanzia Dsm, pangani, Tanga, lindi kuwa mali hali ya Tanganyika mpaka hivi leo.

Acha niache wakubwa waje waeleze kinagaubaga.

Karibuni
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Jambo kubwa na la maana ni kuwa na serikali moja ya JMT ama la ziwepo serikali tatu zinazotambulika, yaani serikali za Tanganyika na Zanzibar, na moja ya muungano ambayo itashighulika na mambo ya muungano tu.
 
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