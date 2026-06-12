NIDA yangu imefutika kabisa, personal details zote hazionekani kimebaki ki card blank tu. Je Kuna uwezekano wa kupata on same day?

NIDA yangu imefutika kabisa, personal details zote hazionekani kimebaki ki card blank tu. Je Kuna uwezekano wa kupata on same day?

Matata25

Matata25

Senior Member
Joined
Feb 5, 2012
Posts
111
Reaction score
121
Mmeshindaje viongozi?
Naomba msaada kujua kama inawezekana kwenda NIDA na card yangu iliyofutika na nikaondoka na NIDA yangu siku hiyo hiyo hata kama nikulipia maana wengine nasikia ukienda unapgwa calendar mpaka unachoka.

NIDA yangu niliipata ikiwa imefutika baadhi ya taarifa Sasa siku moja ulikuwa kwenye koti baada ya kufua nimekuja kuiona imeshafutika kabisa hakuna hata taarifa moja ni card tupu. Na Nina shida ya haraka na nahitaji physical ID ili nifanikishe jambo langu. Je naweza nikipata Monday?

Natanguliza shukran !
IMG_20260612_215330.jpg
IMG_20260612_215321.jpg
 
Matata25 said:
Naomba msaada kujua kama inawezekana kwenda NIDA na card yangu iliyofutika na nikaondoka na NIDA yangu siku hiyo hiyo hata kama nikulipia maana wengine nasikia ukienda unapgwa calendar mpaka unachoka.
Click to expand...
Not in this Country.

Kuondoka nayo siku hio hio ni jambo haliwezekani kiutelekezaji, yoyote atakayekuambia inawezekana ni TAPELI.

Rushwa, Hongo, Mlungula, Takrima, kilemba pia vinaweza kukusaidia kuharakisha mchakato.

Tanzania bila rushwa, haiwezekani.
 
Matata25 said:
Mmeshindaje viongozi?
Naomba msaada kujua kama inawezekana kwenda NIDA na card yangu iliyofutika na nikaondoka na NIDA yangu siku hiyo hiyo hata kama nikulipia maana wengine nasikia ukienda unapgwa calendar mpaka unachoka.

NIDA yangu niliipata ikiwa imefutika baadhi ya taarifa Sasa siku moja ulikuwa kwenye koti baada ya kufua nimekuja kuiona imeshafutika kabisa hakuna hata taarifa moja ni card tupu. Na Nina shida ya haraka na nahitaji physical ID ili nifanikishe jambo langu. Je naweza nikipata Monday?

Natanguliza shukran !
View attachment 3606542View attachment 3606543
Click to expand...
Ukipata kingine hakiikisha una save electronically na unatoa duplicate card ya akiba ambayo ndio utatembea nayo OG iweke sehemu salama.
 
Matata25 said:
Mmeshindaje viongozi?
Naomba msaada kujua kama inawezekana kwenda NIDA na card yangu iliyofutika na nikaondoka na NIDA yangu siku hiyo hiyo hata kama nikulipia maana wengine nasikia ukienda unapgwa calendar mpaka unachoka.

NIDA yangu niliipata ikiwa imefutika baadhi ya taarifa Sasa siku moja ulikuwa kwenye koti baada ya kufua nimekuja kuiona imeshafutika kabisa hakuna hata taarifa moja ni card tupu. Na Nina shida ya haraka na nahitaji physical ID ili nifanikishe jambo langu. Je naweza nikipata Monday?

Natanguliza shukran !
View attachment 3606542View attachment 3606543
Click to expand...
Technology ipi imetumika kutengeneza hii kitu wizi mtupu
 
Ndondombi Mulin said:
Not in this Country.

Kuondoka nayo siku hio hio ni jambo haliwezekani kiutelekezaji, yoyote atakayekuambia inawezekana ni TAPELI.

Rushwa, Hongo, Mlungula, Takrima, kilemba pia vinaweza kukusaidia kuharakisha mchakato.

Tanzania bila rushwa, haiwezekani.
Click to expand...
Mkuu Sasa tutafanyaje? Kama ID mhimu namna hiyo inafutika Kwa kuifulia tu ndani ya nguo! Inabidi tu unyoshe mkono ukamilishe mambo Yako otherwise tutamsubilia masihi
 
You must log in or register to reply here.

Our Community

Coming Soon

Regional Communities

Coming Soon
Back
Top Bottom
Menu
Forums
New posts
Log in
Register