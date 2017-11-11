Ni wimbo gani unaoutafuta sana bila mafanikio?

Ni wimbo gani unaoutafuta sana bila mafanikio?

Secret Star

Secret Star

JF-Expert Member
Joined
Jul 1, 2011
Posts
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Reaction score
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Huu ni uzi maalum kwa MwanaJF kutoa Wimbo wake ambao amekuwa akiutafuta kwa miaka mingi, Bila ya Mafanikio. Kwa yule aliyenao anaweza kumsaidia mwenzie kwa kumtumia wimbo huo hapa.

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