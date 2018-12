polokwane said: Tusikubali kabisa watu weupe watupangie nini cha kufanya na mtanzani yeyote atakaye pingana na hili basi si mzalendo kwa nchi hii atupishe tu awafuate hao wazungu



Tanzania ni nchi huru watanzania tuungane kumpiggania rais wetu aishinde vita hii



AMEN Click to expand...

Kwenda zako huko, wewe peke yako, hakuna vita yoyote hapa. Ni masuala ya haki za binadamu. Lisu yuko wapi? Azory? Mawazo? Hakuna weupe ni suala la haki za msingi za mwanadamu being grossly violated by a fellow human being! nasi hatukubali Jiwe atupangie namna ya kufikiri! We need independent thinking on our own affairs!