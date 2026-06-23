Ni vyema miji ya Tanzania ikaiga mfano wa mji mdogo wa Karatu ulivyopangwa

Ni vyema miji ya Tanzania ikaiga mfano wa mji mdogo wa Karatu ulivyopangwa

MamaSamia2025

MamaSamia2025

JF-Expert Member
Joined
Mar 29, 2012
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Leo nilitembelea page ya Foods for children nikaona video ikionyesha mji wa Karatu na kushangazwa na jinsi ulivyopangiliwa. Ninadhani huu ni mji ambao hata ukisema upanue barabara hutakuwa na haja ya kuanza kubomoa nyumba za watu kama ilivyo Dar Es Salaam na miji mingine mikubwa.

Lakini pia inawezekana hii hali imechangiwa na wananchi wa hapo kufuata sheria na sio kujenga hovyo kama watu wa Msimbazi walivyojenga bondeni. Wananchi kujenga bila kufuata utaratibu pia ni changamoto kubwa sana. Tujifunze kwa watu wa Kartu.

Kasoro ya watu wa Karatu ni kupenda sana upinzani. Tangu mwaka 1995 wao wamekuwa wakiichagua CHADEMA hadi mwaka 2020 walipoamua kumchagua mgombea wa CCM na kisha mwaka 2025 kumrudisha tena bungeni.


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MAPITO Mwanza said:
Hao wanajitambua miakayote kumbuka sehemu zote WALIKOTAWALA CHADEMA KUMEPAMBAZUKA
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Labda karatu ambayo mimi siijui, hakuna sehemu ya hovyo yenye barabara za hovyo vumbi la kutisha , huduma za maji za hovyo , vyoo duni , mpaka leo hii hakuna huduma ya umeme maeneo mengi wanatumia sola kama karatu
 
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