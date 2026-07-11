Ni nini kinakufanya usiende pharmacy kutibu miwasho sehemu za siri

Wakuu tuwe wakweli kidogo naamini humu wapo wengi wana hilo tatizo sijui ndo fangasi kwa zaidi ya mwaka mmoja lakini kila siku wanaahirisha kwenda pharmacy kutafuta dawa.Unakuta ukiwaza kwenda unasema kesho, kesho ikifika unasema wiki ijayo, mwisho wa siku miezi inapita na hata mwaka unapita bado unaendelea kujikuna na kuishi na hali hiyo



Kipi hasa kinakuzuia.Huna muda?Unajisahau?Unaona si tatizo kubwa hivyo unaamua kuishi nalo?Unaona aibu kuelezea dalili zako kwa mfamasia?Karibuni tuseme ukweli, huenda sababu zako zikawasaidia wengine waache kuahirisha kutafuta matibabu mapema