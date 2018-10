Ni mtu gani unayemjua aliwahi tajirika kutokana na Foreverliving au kupata safari wamazosemaga Korea na Singapore? Ushuhuda Plz

Kremme said: Wapo mkuu huyu (Ke ) yuko vizur, hiyo kazi ni nguvu zako mwenyewe Click to expand...

Na swagger mingi na gari kaandika jina lake..yule dada mchagga..kapauka tu ila picha za insta zinavyosafishwa na tabasamu kali kila wakati as if mambo ni goody goody fulltime..wanapata gawio ila sio eti toka nitoke...wanajikaza kisabuni na picha nyingi sana instagram!Hii biashara ni ya kinafiki mno,mpaka wameiingiza kwenye dini,all of them ni walokole....Watu wa FL wote ni wana chembechembe za uongo mwingi na ku-exaggrate mambo,show off za kufoji,these poeple are living the biggest lie!Wanapata vijisenti ila sio hela za ngumi jiwe...Kuna boss wao alipataga 75k USD waliipromoti mnoooo.....sasa ukijiuliza 75k USD ni ya hata kuweka insta unapata jibu kabisa these people are living the lie!