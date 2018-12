Ni miezi minne sasa tangu sindano yenye damu yenye maambukizi ya VVU inichome. ARV is not a picnic jamani

Habar zenu wana jf ,Imepita mda kidogo bila kuandika uzi wowote humu kutokana na sababu tofaut tofautLeo nimeona niandike kidoogo kuhusu mkasa ulionikuta ingawa sio muandishi mzur wa mikasa kama walivyo wengineNi hivi miezi minne nyuma nilikua katika majukumu yangu ya kila siku katika sekta ya afya hapa nchiniNilikua nahudumia kati ya candidate wa ctc ( mtu ambaye ni known HIV positive ) ambaye alihitajika atoe damu kwa ajili ya HIV viral load basi kwa bahat mbaya wakat nachomoa sindano ambayo ipo full filled na blood ya huyo candidate strangely sindano ikanichoma kidoleniAisee niliweka damu sehemu husika then nikaondoka kwenda sehem ya private cause hakuna aliejua hata mmoja kwa niliokua nao karibu nilijikaza skuonesha any reactionNikavua gloves na kuangalia sehem husika kiukwel nilichanganyikiwa cause damu zilikua zinatoka sehemu niliojidunga bila ya kupoteza mda nikakumbuka kwamba kuna PEP (post exposure prophylaxis) nazani wengi mshawai kuskia neno PEP ,Kwa faida ya wengi PEP ni dawa ambazo unakula kuzuia maambukizi ya HIV (sero conversion) punde tu unapopata exposure na HIV positive material na inatakiwa isije kuzidi masaa 72 baada ya kupata injuryKwa vile nina access na CTC nikaenda kimya kimya nikachkue ARV ambazo zitanipa combination ya PEP ambazo ni efavirenz na lamivudineKwa vile mwenyewe ni mhudumu wa afya na nina uelewa mzur juu ya PEP sikutaka ushaur wala kutaka mtu yyte ajue nikaaga kua naumwa nikaenda home na kuanza kumezaAisee ARV ni shidaah acha kabisa haya madonge nilianza kupatwa na kizungu zungu cha ajabu , usiku unaota ndoto za ajabu ambazo hutawahi kuota tangia uzaliwe yaani daah leo naota naliwa na anacondas , kesho naota namezwa na papaYaan midoto ya ajabu ajabu , mwili ukawa unaanza kuzoofika kadri ya sku zinavyonda na kupata kizungu zungu kisochoishaKiukwel sikua na raha wala furaha yakufanya lolote hamu ya kula yote ilipotea nikaona nitakufa kama nitaendeleza kumeza haya madongeNiliamua liwalo na liwe nitakua si wakwanza kupata HIV nikaacha kutumia dawa ndani ya sku 8 tu ambapo nilitakiwa nitumie kwa mwez mzimaNikaanza kufanya hiv test kila mwezi , majibu yakawa yanakuja negativeHadi nimetimiza miezi mitatu pia majibu yakawa yanakuja negative aisee nimemshkuru mungu kwani leo ni miezi mminne na sku kadhaa majibu still yanasoma negativeNinachotaka kuwaeleza ndugu zangu wa jf Kumeza ARV sio kama kuenda picnic ni terrible kwa kweli , hata kama inafka mda unazoea na hizo feeling za mwanzo zinatokea ila noo its not easy kama tunavyofkiriaTuwe makini kabisa mtu unakuja kupata HIV kwa mambo yakijinga sna yaan kwa starehe ya dakika 10 tu then una suffer kwa miaka yoteWengi wa watu wanaomeza ARV wanaishia kupata liver failure kutokana na hepatotoxity , na wengine wanapata severe stomach ulcer ndani ya mda mchache tuSipo hapa ku wa offend wanaomeza ARV bali natoa mwanga kwa vijana wenzangu ambayo wanahis kumeza ARV ni like kumeza panadol tuNa pia wanaenda mbali kusema ni bora malaria inatesa kushinda HIV yaani ni big noooooooooKama unahis starehe ya dakika 10 ina thaman ya kuliko amani ya maisha yako yote just go onNa wale wanaosema wakikutana na janga watakimbilia PEP niseme tu sio kitu rahis ku deal nacho kama tunavyokitamka aiseePrevention is better than cureMwisho nimalizie tu na kuwaomba radhi kwa kiswaenglish katka maandiko yangu maana ndivyo nilivyozoea na mniwie radhi kwa muandiko wangu mmbovuMungu ibariki taifa stars huko lessotto , mungu ibariki tanzania daima.