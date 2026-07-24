Ni kweli Tanzania inahitaji ukombozi kama uliofanywa na Mandela na Nyerere? Mhimili wa Mahakama unatuangusha, tuamke kabla hatujachelewa sana

kavulata
JF-Expert Member
- Aug 2, 2012
- 16,709
- 16,436
Kuna watu wanasema wako tayari kufungwa jela kama Mandela< Nyerere, Kaunda na Jomo Kenyatta walivyofungwa wakati wanadai Uhuru wa nchi zao.
Ni kweli Tanzania inahitaji nguvu kama zilezile walizotumia wakina Nyerere na Mandela wakati wa kuzikomboa nchi zao?
Wakina Mandela, Nyerere, Kaunda, Nkurumah,.... walikuwa wakiungwa mkono na wananchi wao pamoja na mataifa mengine ya nje kama Soviet, Cuba, SADC, nk katika harakati zao za kuzikomboa nchi zao, hawa wakombozi wa sasa wanaungwa mkono na mataifa gani?
Mahakama zetu kama hazitasimama imara tutajikuta sehemu mbaya sana. Unaachaje kitu kilichowazi kama hiki? Technicalities zipi hizo? Ushahidi gani huo unahitajika? hata sisi ambao hatujatahiriwa tunauona ukweli.
View: https://youtu.be/KkIZj15NurU?si=wyksY-NWrLdNCqW2
Yaani hata huyu mzee alikuwa anaona mbali kuliko sisi jamani? Afrika kuna nchi gani yenye nafuu kuliko yetu? Hebu oneni wachezaji wa nchi nyingine hawataki kuondoka Tanzania hata wakikosa timu za kucheza. Hii haiji hivi hivi. Tuamkeni shari haiko mbali kutoka hapa tulipo. mahakama legelege zitatuletea majanga very soon.
View: https://youtu.be/a4c3MQwGD0g?si=ZPANGlIS8D72Mcri
Ni kweli Tanzania inahitaji nguvu kama zilezile walizotumia wakina Nyerere na Mandela wakati wa kuzikomboa nchi zao?
Wakina Mandela, Nyerere, Kaunda, Nkurumah,.... walikuwa wakiungwa mkono na wananchi wao pamoja na mataifa mengine ya nje kama Soviet, Cuba, SADC, nk katika harakati zao za kuzikomboa nchi zao, hawa wakombozi wa sasa wanaungwa mkono na mataifa gani?
Mahakama zetu kama hazitasimama imara tutajikuta sehemu mbaya sana. Unaachaje kitu kilichowazi kama hiki? Technicalities zipi hizo? Ushahidi gani huo unahitajika? hata sisi ambao hatujatahiriwa tunauona ukweli.
View: https://youtu.be/KkIZj15NurU?si=wyksY-NWrLdNCqW2
Yaani hata huyu mzee alikuwa anaona mbali kuliko sisi jamani? Afrika kuna nchi gani yenye nafuu kuliko yetu? Hebu oneni wachezaji wa nchi nyingine hawataki kuondoka Tanzania hata wakikosa timu za kucheza. Hii haiji hivi hivi. Tuamkeni shari haiko mbali kutoka hapa tulipo. mahakama legelege zitatuletea majanga very soon.
View: https://youtu.be/a4c3MQwGD0g?si=ZPANGlIS8D72Mcri