Ni kweli Tanzania inahitaji ukombozi kama uliofanywa na Mandela na Nyerere? Mhimili wa Mahakama unatuangusha, tuamke kabla hatujachelewa sana

Ni kweli Tanzania inahitaji ukombozi kama uliofanywa na Mandela na Nyerere? Mhimili wa Mahakama unatuangusha, tuamke kabla hatujachelewa sana

kavulata

kavulata

JF-Expert Member
Joined
Aug 2, 2012
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16,436
Kuna watu wanasema wako tayari kufungwa jela kama Mandela< Nyerere, Kaunda na Jomo Kenyatta walivyofungwa wakati wanadai Uhuru wa nchi zao.

Ni kweli Tanzania inahitaji nguvu kama zilezile walizotumia wakina Nyerere na Mandela wakati wa kuzikomboa nchi zao?

Wakina Mandela, Nyerere, Kaunda, Nkurumah,.... walikuwa wakiungwa mkono na wananchi wao pamoja na mataifa mengine ya nje kama Soviet, Cuba, SADC, nk katika harakati zao za kuzikomboa nchi zao, hawa wakombozi wa sasa wanaungwa mkono na mataifa gani?

Mahakama zetu kama hazitasimama imara tutajikuta sehemu mbaya sana. Unaachaje kitu kilichowazi kama hiki? Technicalities zipi hizo? Ushahidi gani huo unahitajika? hata sisi ambao hatujatahiriwa tunauona ukweli.

View: https://youtu.be/KkIZj15NurU?si=wyksY-NWrLdNCqW2

Yaani hata huyu mzee alikuwa anaona mbali kuliko sisi jamani? Afrika kuna nchi gani yenye nafuu kuliko yetu? Hebu oneni wachezaji wa nchi nyingine hawataki kuondoka Tanzania hata wakikosa timu za kucheza. Hii haiji hivi hivi. Tuamkeni shari haiko mbali kutoka hapa tulipo. mahakama legelege zitatuletea majanga very soon.

View: https://youtu.be/a4c3MQwGD0g?si=ZPANGlIS8D72Mcri
 
Wakili wa shetani said:
Kuna muandishi alisema kuwa watu wanakosea sana kudhani kuwa mahakama si sehemu ya utawala.
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Ndani ya mahakama kuna mamluki wanapenyezwa hadi wanakuwa Majaji wa mahakama Kuu na Rufaa. Kama hatutashituka mapema tutatengeneza M23 yakwetu kabisa.

Kuna watu humu wanachukia hata timu zetu za michezo zikifanya vizuri kimataifa, wanachukia tukijenga barabara na reli za kisasa, wanachukia hata tukisambaza umeme na maji nchi nzima. Hawataki kuona tunanunua ndege zetu wenyewe, hawataki kuona tunafanikiniwa kwa lolote maana watakosa wafuasi na wafadhili.

Kama Jaji Mkuu nae anadhani ni sawa technicalities za kisheria zinaweza kufanikisha kuwaachia watu wanaounda kundi la kigaidi inabidi tujiulize kama tuendelee kukodoa macho au tufanye nini nae.
 
Bush Dokta said:
Nini maoni yako?
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Kama kazi ya Mahakama ni hii, ni heri kuachana na utawala wa sheria kabisa kuliko kutumia rasilimali na kodi zetu kulipa mishahara watu kama hawa. Yaani kodi zetu zitumike tena kukarabati miundombinu ambayo tayari ilikuwepo na ikaharibiwa makusudi na watu ambao mahakama inachelea kuwapa adhabu kwa kutumia ujanjaujanja wa kisheria.
 
kavulata said:
Kuna watu wanasema wako tayari kufungwa jela kama Mandela< Nyerere, Kaunda na Jomo Kenyatta walivyofungwa wakati wanadai Uhuru wa nchi zao.

Ni kweli Tanzania inahitaji nguvu kama zilezile walizotumia wakina Nyerere na Mandela wakati wa kuzikomboa nchi zao?

Wakina Mandela, Nyerere, Kaunda, Nkurumah,.... walikuwa wakiungwa mkono na wananchi wao pamoja na mataifa mengine ya nje kama Soviet, Cuba, SADC, nk katika harakati zao za kuzikomboa nchi zao, hawa wakombozi wa sasa wanaungwa mkono na mataifa gani?

Mahakama zetu kama hazitasimama imara tutajikuta sehemu mbaya sana. Unaachaje kitu kilichowazi kama hiki? Technicalities zipi hizo? Ushahidi gani huo unahitajika? hata sisi ambao hatujatahiriwa tunauona ukweli.

View: https://youtu.be/KkIZj15NurU?si=wyksY-NWrLdNCqW2

Yaani hata huyu mzee alikuwa anaona mbali kuliko sisi jamani? Afrika kuna nchi gani yenye nafuu kuliko yetu? Hebu oneni wachezaji wa nchi nyingine hawataki kuondoka Tanzania hata wakikosa timu za kucheza. Hii haiji hivi hivi. Tuamkeni shari haiko mbali kutoka hapa tulipo. mahakama legelege zitatuletea majanga very soon.

View: https://youtu.be/a4c3MQwGD0g?si=ZPANGlIS8D72Mcri
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Unadhani Rais Mkapa angewafanya nini watu waliochoma nchi yetu kwa mwamvuli wa ukombozi?
 
Kinoamiguu said:
Una nchi Gani wewe hataatundu ya vyoo unajengewa na wazungu?
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Serikali, Bunge na Mahakama lazima mihimili yao isomane katika kulihami taifa. Hii mihimili yote inalengwa na maharamia. Maharamia wanapenyeza watu wao ndani ya serikali, Bunge, Mahakama na jeshi ili kutuingiza kwenye vita ya wenyewe kwA WENYEWE ili tuisahau njia yetu.

Mabeberu wamehamaki kuiona Tz imewasha umeme nchi nzima mpaka vitongojini, imejenga treni ya umeme kama zao, inajenga barabara za mijini za kisasa na scheme za umwagiliaji, bandari zetu sasa zinaleta mapinduzi ya kiuchumi. Tumeleta haharuki Afrika mashariki, SADC, Afrika na duniani. Indicators za mwangwi huu ni kuona wachezaji kutoka nchi ambazo zamani ilikuwa haiwezekani kuja kucheza kwenye ligi yetu lakini sasa ligi yetu inapokea hata MVPs wa ligi zao.

Ukweli ni kwamba serikali, bunge na mahakama kwa pamoja lazima wasukume agenda ya amani, utulivu, msikamano na maendeleo ya wanawanchi na taifa kwa wivu mkubwa hata kwa kupindisha baadhi ya mambo, kanuni na sheria. Kila nchi inafanya hivyo.
 
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