Ni kweli Tanzania inahitaji ukombozi kama uliofanywa na Mandela na Nyerere? Mhimili wa Mahakama unatuangusha, tuamke kabla hatujachelewa sana

Kinoamiguu said: Una nchi Gani wewe hataatundu ya vyoo unajengewa na wazungu? Click to expand...

Serikali, Bunge na Mahakama lazima mihimili yao isomane katika kulihami taifa. Hii mihimili yote inalengwa na maharamia. Maharamia wanapenyeza watu wao ndani ya serikali, Bunge, Mahakama na jeshi ili kutuingiza kwenye vita ya wenyewe kwA WENYEWE ili tuisahau njia yetu.Mabeberu wamehamaki kuiona Tz imewasha umeme nchi nzima mpaka vitongojini, imejenga treni ya umeme kama zao, inajenga barabara za mijini za kisasa na scheme za umwagiliaji, bandari zetu sasa zinaleta mapinduzi ya kiuchumi. Tumeleta haharuki Afrika mashariki, SADC, Afrika na duniani. Indicators za mwangwi huu ni kuona wachezaji kutoka nchi ambazo zamani ilikuwa haiwezekani kuja kucheza kwenye ligi yetu lakini sasa ligi yetu inapokea hata MVPs wa ligi zao.Ukweli ni kwamba serikali, bunge na mahakama kwa pamoja lazima wasukume agenda ya amani, utulivu, msikamano na maendeleo ya wanawanchi na taifa kwa wivu mkubwa hata kwa kupindisha baadhi ya mambo, kanuni na sheria. Kila nchi inafanya hivyo.