Ni kisema kuwa raisi ni kilaza mtasema sisi ni magaidi.

kuna mada hapa naona JF wana kwepa history ya huyu mama mpaka history yake.



JF upenda kulifanya jambo kuwa kama chapati na supu maana mengi tumeona na mlipata matatizo na wengine walipata pesa wafanyakazi wenu.



kitakacho endelea hapa tanganyika msifute ili kesho muonekane ndio mlikuwa vyanzo wajuzi maana kufuta habari tunawa wajua.



Kilichomo nchi imeingia choo cha watawala wajomba omani na wanacho taka nchi kufa kabisa ili wafanye kwa huyu mwanamke ambaye hata ajielewi.