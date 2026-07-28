Ni kipi kiliwafanya wazungu na waarabu kuja Afrika kutuambia Yesu alikufa kwa ajiri yetu na Muhammad ni Mtume wa mwenyezi Mungu?

Ni kipi kiliwafanya wazungu na waarabu kuja Afrika kutuambia Yesu alikufa kwa ajiri yetu na Muhammad ni Mtume wa mwenyezi Mungu?

Nikifa MkeWangu Asiolewe

Nikifa MkeWangu Asiolewe

JF-Expert Member
Joined
Feb 26, 2024
Posts
12,260
Reaction score
26,919
Wazungu wakaja kutupasha habari kuwa Mungu alimtuma mwane wa pekee ili aje afe Kwa ajiri ya madhambi yetu.

Hivyo tuachane na ibada ya miungu yetu tuachane na madawa yetu ya asili nk

Kwa sababu hata tukiumwa tukiomba Kwa jina lake tutapona na hata tukifa tumaini la kuja kufufuka Kisha kuishi mbinguni juu milele yote.

Haya ni baadhi TU kati ya mengi waliyo waambia wazungu babu zetu. "Yesu alikufa Kwa ajiri ya dhambi zetu"

Waarabu nao hawakutaka kuachwa na fursa hii wakaja na majahazi kutuhabarisha habari za Mtume Muhammad s.a.w.

Wakasema ni Mtume wa mwisho wa mwenyezi Mungu (japo hakujua kusoma Wala kuandika)Kwa mujibu wa Qurani 33:40, Waislamu wanaelewa kuwa yeye ndiye nabii wa mwisho.

Waislamu wanatakiwa kumheshimu, kumpenda, na kufuata mafundisho yake, huku wakimuabudu Mwenyezi Mungu peke yake.

Hayo pia ni machache TU kati mengi yanayo muhusu Mtume Muhammad s.a.w.

Kiini Cha hoja yangu.

Kati ya yesu ama Muhammad s.a.w na Ukoloni waliokuja nao Hawa wazungu na waarabu kipi kilitangulia?

Kama walikuwa na mapenzi mema na babu zetu kwanini wasingetangulia kuwaletea Habari za Neno la Mungu kabla ya kuwatesa,kuwaua na kuwatawalababu zetu Kisha kuwafanya watumwa kwenye ardhi yao?

Ilikuwaje waje kuwatesa kwanza na kuwaua halafu dk za jioni wanakuja na habari njema?

Tujiulize babu zetu ni kweli walikuwa na hitaji la kumjua Mtume Muhammad au yesu kweli kipindi hicho?

Kama sivyo ni kipi hasa kiliwashawishi walete hizi dini Hawa wazungu na waarabu?

NB:Wafuasi wa mwamposa Tafadharini sana hapa tunajifunza si hitaji maombi Wala kukemewa pepo hapa nahitaji kufundishwa ...

Karibuni.
 
Bush Dokta said:
Ila mababu walikuwa wajinga Sana tukubali Tu, imagine mtu anatembea uchi bila nguo na anakula bila kunawa🤣
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Hapakuwa na magonjwa bila shaka ulazima huo haukuwepo.

Nguo walikuwa wanavaa ngozi kama wakina chaba Leo hii.

Yesu hakusema watu wavae nguo Wala Muhammad sijapata kuona Neno Hilo.

Tukirejea kwenye maandiko hayo Adamu na mkewe walikuwa uchi Kisha Mungu akawashonea vazi LA ngozi.
 
Nikifa MkeWangu Asiolewe said:
Wazungu wakaja kutupasha habari kuwa Mungu alimtuma mwane wa pekee ili aje afe Kwa ajiri ya madhambi yetu.

Hivyo tuachane na ibada ya miungu yetu tuachane na madawa yetu ya asili nk

Kwa sababu hata tukiumwa tukiomba Kwa jina lake tutapona na hata tukifa tumaini la kuja kufufuka Kisha kuishi mbinguni juu milele yote.

Haya ni baadhi TU kati ya mengi waliyo waambia wazungu babu zetu. "Yesu alikufa Kwa ajiri ya dhambi zetu"

Waarabu nao hawakutaka kuachwa na fursa hii wakaja na majahazi kutuhabarisha habari za Mtume Muhammad s.a.w.

Wakasema ni Mtume wa mwisho wa mwenyezi Mungu (japo hakujua kusoma Wala kuandika)Kwa mujibu wa Qurani 33:40, Waislamu wanaelewa kuwa yeye ndiye nabii wa mwisho.

Waislamu wanatakiwa kumheshimu, kumpenda, na kufuata mafundisho yake, huku wakimuabudu Mwenyezi Mungu peke yake.

Hayo pia ni machache TU kati mengi yanayo muhusu Mtume Muhammad s.a.w.

Kiini Cha hoja yangu.

Kati ya yesu ama Muhammad s.a.w na Ukoloni waliokuja nao Hawa wazungu na waarabu kipi kilitangulia?

Kama walikuwa na mapenzi mema na babu zetu kwanini wasingetangulia kuwaletea Habari za Neno la Mungu kabla ya kuwatesa,kuwaua na kuwatawalababu zetu Kisha kuwafanya watumwa kwenye ardhi yao?

Ilikuwaje waje kuwatesa kwanza na kuwaua halafu dk za jioni wanakuja na habari njema?

Tujiulize babu zetu ni kweli walikuwa na hitaji la kumjua Mtume Muhammad au yesu kweli kipindi hicho?

Kama sivyo ni kipi hasa kiliwashawishi walete hizi dini Hawa wazungu na waarabu?

NB:Wafuasi wa mwamposa Tafadharini sana hapa tunajifunza si hitaji maombi Wala kukemewa pepo hapa nahitaji kufundishwa ...

Karibuni.
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Nia yao kubwa ni kudumaza akili zetu ili tushindwe kufikiria. Kweli uamini Mungu alimtoa nwanae kafara??? Mwenye akili utajua kuwa ni Mungu asiye na uwezo kana binadamu. Binadamu atoe kafara (msukule) na Mungu atoe kafara? Tukaamini kimbumbumbu bila kuuliza. Hakika dini inadumiza akili, utaishia kufikiria tu ufalme wa mbinguni.(kitu ambacho hakipo) Hey!!!! Africa amkeni!! Rudini kwenye jadi yenu!
 
Wazungu na waarabu hawajawaletea dini pekee. Mpaka sasa wameshaleta mambo yafuatayo.

1. Dini
2. Elimu
3. Demokrasia
4. Waligawa nchi katika namna tuionayo Leo (waliweka mipaka ya nchi na nchi)
4. Teknolojia
5. Michezo yote (mpira wa miguu, kikapu, n.k)

Mengine utaongezea mleta mada.

Umechagua kupondea dini maana huenda huamini katika dini ukasahau hata hayo mengine ambayo hujayaponda yametoka kwao.
 
Joseph kimlio said:
Nia yao kubwa ni kudumaza akili zetu ili tushindwe kufikiria. Kweli uamini Mungu alimtoa nwanae kafara??? Mwenye akili utajua kuwa ni Mungu asiye na uwezo kana binadamu. Binadamu atoe kafara (msukule) na Mungu atoe kafara? Tukaamini kimbumbumbu bila kuuliza. Hakika dini inadumiza akili, utaishia kufikiria tu ufalme wa mbinguni.(kitu ambacho hakipo) Hey!!!! Africa amkeni!! Rudini kwenye jadi yenu!
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Harafu kafa kwa ajili ya dhambi na Leo dhambi ndio ziko 100²
 
Joseph kimlio said:
Nia yao kubwa ni kudumaza akili zetu ili tushindwe kufikiria. Kweli uamini Mungu alimtoa nwanae kafara??? Mwenye akili utajua kuwa ni Mungu asiye na uwezo kana binadamu. Binadamu atoe kafara (msukule) na Mungu atoe kafara? Tukaamini kimbumbumbu bila kuuliza. Hakika dini inadumiza akili, utaishia kufikiria tu ufalme wa mbinguni.(kitu ambacho hakipo) Hey!!!! Africa amkeni!! Rudini kwenye jadi yenu!
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Ahsante Kwa mchango/maoni yako
 
Barnabas Mashamba said:
Wazungu na waarabu hawajawaletea dini pekee. Mpaka sasa wameshaleta mambo yafuatayo.

1. Dini
2. Elimu
3. Demokrasia
4. Waligawa nchi katika namna tuionayo Leo (waliweka mipaka ya nchi na nchi)
4. Teknolojia
5. Michezo yote (mpira wa miguu, kikapu, n.k)

Mengine utaongezea mleta mada.

Umechagua kupondea dini maana huenda huamini katika dini ukasahau hata hayo mengine ambayo hujayaponda yametoka kwao.
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Jikite kwenye Dini(mada) sijasema wazungu pekee na waarabu pia.

Ahsante sana.
 
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