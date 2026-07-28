Ni kipi kiliwafanya wazungu na waarabu kuja Afrika kutuambia Yesu alikufa kwa ajiri yetu na Muhammad ni Mtume wa mwenyezi Mungu?

Wazungu wakaja kutupasha habari kuwa Mungu alimtuma mwane wa pekee ili aje afe Kwa ajiri ya madhambi yetu.



Hivyo tuachane na ibada ya miungu yetu tuachane na madawa yetu ya asili nk



Kwa sababu hata tukiumwa tukiomba Kwa jina lake tutapona na hata tukifa tumaini la kuja kufufuka Kisha kuishi mbinguni juu milele yote.



Haya ni baadhi TU kati ya mengi waliyo waambia wazungu babu zetu. "Yesu alikufa Kwa ajiri ya dhambi zetu"



Waarabu nao hawakutaka kuachwa na fursa hii wakaja na majahazi kutuhabarisha habari za Mtume Muhammad s.a.w.



Wakasema ni Mtume wa mwisho wa mwenyezi Mungu (japo hakujua kusoma Wala kuandika)Kwa mujibu wa Qurani 33:40, Waislamu wanaelewa kuwa yeye ndiye nabii wa mwisho.



Waislamu wanatakiwa kumheshimu, kumpenda, na kufuata mafundisho yake, huku wakimuabudu Mwenyezi Mungu peke yake.



Hayo pia ni machache TU kati mengi yanayo muhusu Mtume Muhammad s.a.w.



Kiini Cha hoja yangu.



Kati ya yesu ama Muhammad s.a.w na Ukoloni waliokuja nao Hawa wazungu na waarabu kipi kilitangulia?



Kama walikuwa na mapenzi mema na babu zetu kwanini wasingetangulia kuwaletea Habari za Neno la Mungu kabla ya kuwatesa,kuwaua na kuwatawalababu zetu Kisha kuwafanya watumwa kwenye ardhi yao?



Ilikuwaje waje kuwatesa kwanza na kuwaua halafu dk za jioni wanakuja na habari njema?



Tujiulize babu zetu ni kweli walikuwa na hitaji la kumjua Mtume Muhammad au yesu kweli kipindi hicho?



Kama sivyo ni kipi hasa kiliwashawishi walete hizi dini Hawa wazungu na waarabu?



NB:Wafuasi wa mwamposa Tafadharini sana hapa tunajifunza si hitaji maombi Wala kukemewa pepo hapa nahitaji kufundishwa ...



Karibuni.