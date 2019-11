Ni jambo gani uliwahi kufanya ukajuta sana kupita kiwango

Habari zenu wanajamvi. Mimi ni kijana na ninajifunza kila siku na moja kati ya jambo nililojifunza ni kwamba hisia ya majuto ni mbaya sana kuliko hata wivu ama hasira maana majuto huwezi kuyarudisha. Yaani kila ukikumbuka ni msumari unakutonesha upya.



Nimeanzisha huu uzi ili tupeane uzoefu na mawaidha ya kuepukana na majuto maana maisha ya uzeeni yatakuwa taabu tupu na majuto.

Mimi binafsi nilikuwa nadhani ninajua kujuta kwa baadhi ya mambo niliyofanya hadi pale nilipopata hii hisia miezi mitano iliyopita.



Kwetu tupo wawili tu na mimi ndiye mtoto wa mwisho. Kwa bahati mbaya kakaangu ninaemfuata akiwa chuo alianza matumizi ya heroin, ilikua ni patashika mixer kula ada kula mkopo kula kila kitu na hatujasanda hadi alipokaribia kumaliza kimagneto ndio mzee akamlipia deni akagraduate Ba ya Acc Mlimani.

It was chaos ila hiyo sio story. Story ni kwamba he went all the way to a junky pamoja na Ba ya acc yake.



Mzee alishashindwana nae sku nyingi alioa akamfukuza mwanamke akaoa tena akaachwa watoto mmoja analea mama yetu mwingine yupo kwa mamaake. Whats so painful ni maisha anayoishi ya kuiba na kusustain addiction mana ni muda mrefu hawezi kuajiriwa mahali.



Alishaajiriwa crdb akawapiga sana (na ninajiuliza where the money at mana pesa aloshika sio chini ya 80 m combined) .

Mwezi wa 7 mwanzoni akajua dogo tarehe zinasoma hizi akaja nyumbani kwangu, bahati yake wife likua amesafiri kutembelea kwao na watoto so i was alone and lonely. Ila alivyokuja nilishangaa mana hana mazoea hayo. Yani yeye atanitafuta atanipigia simi atafanya chochote nimpe hela ila sio kuja kwangu na kumkuta mke wangu. Aliekua anamuweza ni huyo shemeji ake.



Basi knikuta mwenyewe nishakula nyama choma nipo naangalia isidingo sina hata ratiba ya kupika. Ila nilimpokea fresh akaniambia mdogo wangu mi leo nna njaa, im f**kng hungry nionyeshe msosi ulipo, nikamwambia hamna mboga ila kuna mchele spagheti na unga.



Nikatoka nikaenda kumnunulia samaki wale wanaopangwa na mama zetu usiku nikapika mwenyewe wali wa samaki akagonga. Nikamchemshia maji ya kuoga fresh akaoga tukacheki muviii mida flani mi nkamuaga nikaenda kulala. Iyo ikapita

Aliondoka asubuhi sikumwona hadi usiku tena mida ile ile akaja tena. Mana alijua she ake hayupo. Fresh tukauvuta kwa ratiba ile ile.



Sasa ile siku ya tatu NDIO NILIFANYA JAMBO LINALONIPA SHIDA SANA MOYONI HADI LEO ilikua ni ijumaa na mimi kwa nature ya kazi yangu weekend ndio napata muda wa kulewa vizuri, plus mama watoto hayupo so nilikua free flani ivi. Nimeanza kunywa saa 10 jioni hadi saa 3 nikarudi nyumbani (sijazoea latenights, mimi pombe+movie+music+wife)basi nimerudi kumbe i had one to much nikazima. Kumbe alikuja bwana mida ya saa 4 akagonga kweli geti.



Majirani wakamfungulia ikawa kazi ya kuniamsha sasa mimi. Nilipoamka na lile wenge la pombe..... Kweli nilimsema na nikamwambia maneno ni ya kweli aache unga na nn, lakin nilivyoongea kwa sauti kubwa na nimelewa vile majirani wanasikilizia tu madirishani na nini. It was a scene. I can and will blame on the alcohol.



Basi nikafunga mlango nikalala tena fofofo. Saa 10 asubuhi. Ndio naamka nikikumbuka nilichofanya mimi mwenyewe nililia. Nikikumbuka alivyosema kweli arnold wewe ndio wa kunifungia mlango nje. It still echoes in my brain hadi leo. Niliumia sana sana nikatoka nikaenda maskani niliyokua nayajua kitambo kwamba alikua anahangout sikumpata.



Nilimtafuta for 4 days nikaona huyu mtu simpati na ana tatizo la depression dah! Nikawa najila mwenyewe akijiua au akifa the blood is in my hands. NILIIPATA ILE HISIA HALISI YA MAJUTO.



Nilikuja kutana nae 2 months later na kinachonikosesha amani hadi leo yani nilipomwomba tu msamaha alilia kama mtoto mdogo akirudia yale yale maneno. Kweli mimi sio mwema lakini ile siku haitajirudia na msamaha nilioomba hauna thamani mana nimechimba bonde mimi mwenyewe. I hope akizinduka mwenyewe atanisamehe mana anajua dogo siku ile alikua amewaka kinyama. Na sijawai fanya kitu kama hicho hapo kabla.



Kwa kweli hakuna hisia ya kuepuka kama hisia ya majuto. Itakukosesha amani maisha yako yote. Nimejifunza na kuapa sitafanya uamuzi wowote nikiwa nimelewa wala sitafanya jambo lolote tena litakalonipa hisia ya majuto.

Hebu share na wewe experience yako.