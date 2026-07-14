Ni Dhahiri Mamluki hawana Intelijensia, baada ya kuhongwa kwa Selasini kuvuja tangu juzi, sikutarajia video zake kuachiwa

Hakika Mamluki na wale wanaowatumia Hawana intelijensia



Baada ya wadukuzi kuvujisha taarifa ya Selasini masaa 48 kabla sikutarajia Mamluki kuendelea na mpango huo, matokeo yake ni haya ya kila anachosema kimepuuzwa



Nachukua nafasi hii kuipongeza timu maalum ya udukuzi inayomulika Mamluki wote na kila wanachofanya.