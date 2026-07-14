Ni Dhahiri Mamluki hawana Intelijensia, baada ya kuhongwa kwa Selasini kuvuja tangu juzi, sikutarajia video zake kuachiwa

Ni Dhahiri Mamluki hawana Intelijensia, baada ya kuhongwa kwa Selasini kuvuja tangu juzi, sikutarajia video zake kuachiwa

Erythrocyte

Erythrocyte

JF-Expert Member
Joined
Nov 6, 2012
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Hakika Mamluki na wale wanaowatumia Hawana intelijensia

Baada ya wadukuzi kuvujisha taarifa ya Selasini masaa 48 kabla sikutarajia Mamluki kuendelea na mpango huo, matokeo yake ni haya ya kila anachosema kimepuuzwa

Nachukua nafasi hii kuipongeza timu maalum ya udukuzi inayomulika Mamluki wote na kila wanachofanya.
 
Erythrocyte said:
Hakika Mamluki na wale wanaowatumia Hawana intelijensia

Baada ya wadukuzi kuvujisha taarifa ya Selasini masaa 48 kabla sikutarajia Mamluki kuendelea na mpango huo, matokeo yake ni haya ya kila anachosema kimepuuzwa

Nachukua nafasi hii kuipongeza timu maalum ya udukuzi inayomulika Mamluki wote na kila wanachofanya.
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Usimuamini mtu mzima kutokw nchi hii, just when you think ana akili kumbe ana changamoto kibao
 
Erythrocyte said:
Hakika Mamluki na wale wanaowatumia Hawana intelijensia

Baada ya wadukuzi kuvujisha taarifa ya Selasini masaa 48 kabla sikutarajia Mamluki kuendelea na mpango huo, matokeo yake ni haya ya kila anachosema kimepuuzwa

Nachukua nafasi hii kuipongeza timu maalum ya udukuzi inayomulika Mamluki wote na kila wanachofanya.
Click to expand...
Watu wema huko.CCM bado wapo aisee.kama hili la selasini itabidi waunde timu mpya ya propaganda
 
Erythrocyte said:
Hakika Mamluki na wale wanaowatumia Hawana intelijensia

Baada ya wadukuzi kuvujisha taarifa ya Selasini masaa 48 kabla sikutarajia Mamluki kuendelea na mpango huo, matokeo yake ni haya ya kila anachosema kimepuuzwa

Nachukua nafasi hii kuipongeza timu maalum ya udukuzi inayomulika Mamluki wote na kila wanachofanya.
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kwamba kwasasa mamluki wa vibaraka wa mabwenyenye ya magharibi mnaumbuana, right?🐒
 
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