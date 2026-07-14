Ni Dhahiri Mamluki hawana Intelijensia, baada ya kuhongwa kwa Selasini kuvuja tangu juzi, sikutarajia video zake kuachiwa

Erythrocyte
JF-Expert Member
- Nov 6, 2012
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Hakika Mamluki na wale wanaowatumia Hawana intelijensia
Baada ya wadukuzi kuvujisha taarifa ya Selasini masaa 48 kabla sikutarajia Mamluki kuendelea na mpango huo, matokeo yake ni haya ya kila anachosema kimepuuzwa
Nachukua nafasi hii kuipongeza timu maalum ya udukuzi inayomulika Mamluki wote na kila wanachofanya.
Baada ya wadukuzi kuvujisha taarifa ya Selasini masaa 48 kabla sikutarajia Mamluki kuendelea na mpango huo, matokeo yake ni haya ya kila anachosema kimepuuzwa
Nachukua nafasi hii kuipongeza timu maalum ya udukuzi inayomulika Mamluki wote na kila wanachofanya.