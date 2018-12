Ni aibu Mwanaume halisi kula kaugali na broiler!!! Mwanaume kula kigumu!

...Nashangaa, mtu unaingia mgahawani unaagiza ugali na mikuku ya kisasa aka broiler!! Hee, are u a real man? Hizo machakula waachie wanaume wa Dar!Mwanaume halisi unaagiza ugali wa dona na nyama ya jogoo wa kienyeji tena nusu! Mwanaume unaagiza ugali wa mtama, ugali wa yanga, ugali wa mhogo, ugali wa sembe waachie akina Delicious!!Ukitaka kula ugali samaki, kandamiza msamaki mkubwa tena unaopumua! Mwanaume unakula mpaka jasho linatoka ndo unasema, yeees, mwili umeitika!Masuala ya kuagiza chipsi yai tena mimayai yenyewe ya hawa kuku vilaza ni umburura wa kiwango cha Airbus! Chips zile ni mboga tu kama majani ya beans za kule Kyela!Halafu hizi tabia za kupimiwa ugali kwa kisosi sijui kisoda ni ukenge wa kuupinga kwa nguvu. Ukiona mama muuza anakupimia kwa kibakuli kidogo liunge kabisa jikoni upimiwe kwa mwiko!!Unapokunywa maji, walau umalize chupa 3 za Kilimanjaro za 4.5 litres au hata kagudulia ka 5 litres!!Hizi aibu za kuogopa wadada ati watakucheka unakula sana ni udada sasa, yaani mwanaume unamuonea aibu da Aisha au da Chausiku???NB: Usisahau tukutane zoezini jioni ili kuunguza mafuta yaliyozidi kwa mwili maana kifuatacho ni kazi haswaa ya kusaka ugali wa kesho!Turudi maisha ya kina Okonkwo huko sio haya maisha ya kuvaa vipini na vikuku! A man should look like a man in all what he does n how he lives!!Be proud to be a real man!