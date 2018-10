NHIF sio rafiki kwa wasio na ajira rasmi. Rekebisheni mfumo wa kujiunga!

Wazolee said: Mimi binafsi naona kama vile ukitaka kujiunga na NHIF kwa sisi ambao hatupo katika ajira rasimi ni kazi ngumu sana japo kuwa wengi wana uhitaji na NHIF



Niliwahi kufuatilia nikambiwa shs laki 9 kwa mwaka au nitafute mwamvuli nikashindwa kuelewa



Laki cha ajabu kila siku wanahimiza watu wajiunge wakati mazingira ya kujiunga sio rafiki au haya matangazo huwa yanawahusu watu Fulani tu na sisi wengine hayatuhusu



Kama kweli mnataka kila mtanzania afaidike na NHIF basi wekeni mazingira mepesi ili kila anaye hitaji apate



Lakini ukianza kuniambia sijui nitafute mwamvuli au nitoe laki 9 wapi na wapi



Kuna wananchi wengi wanahitaji lakini hawapati kwa kuwa tu hawapo katika sector rasimi



Kama kweli NHIF mnataka kila mtu awe na bima ya afya kwa nini msfanye kama NIDA mtu anachukuwa formu anaenda kwa mjumbe and then serikali ya mta kisha anaambatanisha na vitambulisho vyake anazileta kwenu analipia hiyo elfu 90 anapata NHIF kama ishu ni kumtambua muombaji



Nasio kama hamlijui hili ila mnafanya kusudi kuwa bania watu ambao hawapo katika sector rasimi mbona kwa watoto mmeweka mfumo ambao unaeleweka Click to expand...

infact NHIF haijapata wataalam wa insurance, wanaweza kupiga hela ya kufa mtu wakiingiza wasio na ajira, NCCF are doing great japo nao bado wanaenda ki ujima ujima; bima ya afya ya NCCF siyo user friendly kwa familia because unachagua hospitali moja tu ya kukuhudumia so ukipata shida ukiwa nje ya wilaya haina msaada; non the less ikiwa utamuunga mlengwa aliye machakani kama kule wilyani kwangu Nyasa hapati facility accepted kumuhudumia. Kwenye bima ya afya bado watanzania tunasafri ndefu sababu waanzishaji wa bima hizo hawafukirii nje ya box. kwa mtazania mwenye kipato cha kutosha bora aende kwenye bima za makaburu na makabaila wengine maana sisi hatujiwezi.Ninachoweza kushauri ni kuwa sasa baadhi ya hospitali zianzishe bima zake zenyewe, mfano: Mlonganzila, Benjamin mkapa, Mhimbili , KCMC, DCMC wakiruhusu famili ikalipa hata 30,000 kwa mwezi na ku accomodate four family members watapunguza tattizo la kung'ang'ania maiti au kuwazuia wazazi kutoka hospital kwasabau ya kushindwa kulipa deni maana wenye bina zao za local wako local mnoo.