Netflix waja na comedy ambapo Yesu ni shoga.

Dah! Nafikiria jamii ijayo ati mtaani kutakuwa na mashoga lukuki mnapishana nayo mtaani!! What the **** world is this..? Kuna nini cha kujivunia..?

Wanaume tuone aibu mbele za wanawake haya Mambo si yakuchekelea!! Uzao unaokuja nauonea huruma sana huu ni mwanzo tu.. katika maisha hakuna vitu vibaya Kama kuenenda kinyume na uhalisia.. tunaongozwa kama hatuna ubongo!!!

Naona the most intelligent creature in this world is going to be the most foolish creature!!.