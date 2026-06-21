Ndugu zangu Watanzania huku tunaenda wapi? Hawa watu ni Watanzania au ni AI?

Mmawia
JF-Expert Member
- Aug 20, 2013
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Kama mtamzania niliyeishi kwenye tawala zote tangu tupatie uhuru hadi Leo hii nashindwa kujua.
Kumekuwa na matukio mengi sana hapa nchini yanafanyika kila kukicha hasa ya kutisha kabisa na mtu kama huna moyo unaweza ukajifungia ndani ukijua nje tayari Kuna Vita.
Ebu msikilizeni huyu mtu maneno anayotamka na yanafika kwa jamii.
Je ni mtamzania kweli au anatumia teknelojia ya kisiasa maarufu kama AI?
Kumekuwa na matukio mengi sana hapa nchini yanafanyika kila kukicha hasa ya kutisha kabisa na mtu kama huna moyo unaweza ukajifungia ndani ukijua nje tayari Kuna Vita.
Ebu msikilizeni huyu mtu maneno anayotamka na yanafika kwa jamii.
Je ni mtamzania kweli au anatumia teknelojia ya kisiasa maarufu kama AI?