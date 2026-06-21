Ndugu zangu Watanzania huku tunaenda wapi? Hawa watu ni Watanzania au ni AI?

Vijana wa mbwa mwitu wanalipwa na nani na kuongozwa na nani, usalama wa ukoje kwa kiongozi wa dini kujisifu kuwa na kundi la mbwa mwitu wenye mafunzo?.



Maoni yangu.

Kundi hili huenda kwa sasa likaonekana zuri kwa kuwa linaonekana kuisaidia Serikali lakini baade huko mwelekeo wao ukabadilika na kuwa hatari kwa jamii na tukawa tunaelekea kuwa Nigeria.