Ndugu wawili wenye asili ya Iraq wamepelekwa mahakamani huko Ujerumani kwa tuhuma za kubaka mtoto wa miaka saba

Financial Analyst said: View attachment 3605559

Vijana wanaona kawaida maana muasisi wao alivyofanya hivyo hivyo kwa katoto ka miaka 6 Vijana wanaona kawaida maana muasisi wao alivyofanya hivyo hivyo kwa katoto ka miaka 6 Click to expand...

Uzi wako haujakamilika ungesemaVIJANA WA KIISLAMU WABAKA BINT WA MIAKA TISALkn kumbuka angefanya mkristo usingesemaKIJANA WA KIKRISTO KABAKA BINT WA MIAKA TISAwatu wanabakwa dunian zima lakn akibaka mwenye jina la kiislamu linakua tatzo kubwa zaid na dini yote ya kiislamu itahusishwa