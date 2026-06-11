Ndugu wawili wenye asili ya Iraq wamepelekwa mahakamani huko Ujerumani kwa tuhuma za kubaka mtoto wa miaka saba

Ndugu wawili wenye asili ya Iraq wamepelekwa mahakamani huko Ujerumani kwa tuhuma za kubaka mtoto wa miaka saba

Brelim Skoro_ said:
Epstein ni zaidi ya Nyuklia .
Ona nani anazungumzia tena.
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Na bado wanaendelea kufukua mafaili mengine!
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RRONDO said:
Ila wakimbizi kutoka Iraq,Afghanistan etc wanawasumbua sana wazungu wa Ulaya magharibi.
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Nchi zao zilichafuliwa na hao hao wazungu acha wasumbuliwe ,na huko tunapokwenda kwa wanavyozaliana ulaya itatapakaa waarabu
 
Financial Analyst said:
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Vijana wanaona kawaida maana muasisi wao alivyofanya hivyo hivyo kwa katoto ka miaka 6
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Uzi wako haujakamilika ungesema

VIJANA WA KIISLAMU WABAKA BINT WA MIAKA TISA

Lkn kumbuka angefanya mkristo usingesema

KIJANA WA KIKRISTO KABAKA BINT WA MIAKA TISA

watu wanabakwa dunian zima lakn akibaka mwenye jina la kiislamu linakua tatzo kubwa zaid na dini yote ya kiislamu itahusishwa
 
Angel Nylon said:
Na hiki alichoandika mleta mada pia kimeandikwa na waletaji hio wa hio habari ilikotokea? :
Vijana wanaona kawaida maana muasisi wao alivyofanya hivyo hivyo kwa katoto ka miaka 6
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huko wameshaona kama kawaida sijui kwanini, pedophiles wana roho chafu sana!
 
Angel Nylon said:
Na hiki alichoandika mleta mada pia kimeandikwa na waletaji hio wa hio habari ilikotokea? :
Vijana wanaona kawaida maana muasisi wao alivyofanya hivyo hivyo kwa katoto ka miaka 6
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Na Maskofu wa Kanisa Kotoliki kubaka na kulawiti vitoto vya kiume kwako vip umelipokeje???

Padre wa Kanisa Kotoliki kuhusika kwenye biashara ya kuuwa Albino kwako umelipokeaje
 

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