Ndugu wawili wenye asili ya Iraq wamepelekwa mahakamani huko Ujerumani kwa tuhuma za kubaka mtoto wa miaka saba

Financial Analyst
JF-Expert Member
- Nov 27, 2017
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Vijana wanaona kawaida maana muasisi wao alivyofanya hivyo hivyo kwa katoto ka miaka 6
Eishhh kwahiyo?Matukio ya hivi yapo duniani kote , ujerumani mbali hata bongo wabakaji wa watoto wapo mpaka makanisani .
Upo ndio lakini mada imeleta habari iliyotokea tuNimeonyesha tu , kuwa huo uchafu upo kila pahala
Sijakataa ,na mimi nimetoa maoni yanguUpo ndio lakini mada imeleta habari iliyotokea tu
Na bado wanaendelea kufukua mafaili mengine!Epstein ni zaidi ya Nyuklia .
Ona nani anazungumzia tena.
Hao wayahudi ni wachafu kupindukiaEpstein ni zaidi ya Nyuklia .
Ona nani anazungumzia tena.
Nchi zao zilichafuliwa na hao hao wazungu acha wasumbuliwe ,na huko tunapokwenda kwa wanavyozaliana ulaya itatapakaa waarabuIla wakimbizi kutoka Iraq,Afghanistan etc wanawasumbua sana wazungu wa Ulaya magharibi.
Uzi wako haujakamilika ungesemaView attachment 3605559
Vijana wanaona kawaida maana muasisi wao alivyofanya hivyo hivyo kwa katoto ka miaka 6
huko wameshaona kama kawaida sijui kwanini, pedophiles wana roho chafu sana!Na hiki alichoandika mleta mada pia kimeandikwa na waletaji hio wa hio habari ilikotokea? :
Vijana wanaona kawaida maana muasisi wao alivyofanya hivyo hivyo kwa katoto ka miaka 6
Acha kutuchafullia dini yetu mkuu hiyo ni Sunna hata mtume SAW alifanya
Vijana wanaona kawaida maana muasisi wao alivyofanya hivyo hivyo kwa katoto ka miaka 6
Vijana wanaona kawaida maana muasisi wao alivyofanya hivyo hivyo kwa katoto ka miaka 6
Kule Afghanistan ni sunnah mashekh kuwala vijana wadogo wa kiume.Vip Maskofu kulawiti watoto wadogo wa kiume ili kwako umelipokeaje????
Na Maskofu wa Kanisa Kotoliki kubaka na kulawiti vitoto vya kiume kwako vip umelipokeje???Na hiki alichoandika mleta mada pia kimeandikwa na waletaji hio wa hio habari ilikotokea? :
Vijana wanaona kawaida maana muasisi wao alivyofanya hivyo hivyo kwa katoto ka miaka 6
Unajua kuna Kesi ngapi Duniani zinazo wausisha Maskofu kanisa Kotoliki kubaka watoto wa kiume kwanzia miaka 3 tu???Kule Afghanistan ni sunnah mashekh kuwala vijana wadogo wa kiume.
Unaijua bacha bazi?
Wewe unajua mtume wako alikuwa akila denda vijana wa kiume?Unajua kuna Kesi ngapi Duniani zinazo wausisha Maskofu kanisa Kotoliki kubaka watoto wa kiume kwanzia miaka 3 tu???