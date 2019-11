Ndoto yangu ya kutembea na Mwanamke wa Dar Imetimia

Bila kupoteza wakati twende kwa pamoja kwenye mada.



Jana nimefanikiwa kulala na kumshughulisha demu mmoja kutoka Dar zoezi ambalo limefanyika huku pembezoni mwa Nchi.



Ilikuwa kimasihala Sana maana mi jioni ya Jana nilitoka zangu home kuelekea Bar moja hapa kijijini, nilivyofika pale nikapaki gari yangu kwa nyuma kuna mti flani ambao una sehemu nzuri ya parking.



Nilitembea taaratibu hadi kwenye meza moja hivi, pembeni yangu walikaa watu Wanne mmoja Mwanaume ninayemfahamu kwa sura tu, Binti mmoja anaitwa Ashura na Wasichana wengine wawili ambao walionekana Kuongea Kiswahili Cha ndani sana na wakati mwingine kiingereza, walionekana wageni na waliitika kwa nyodo Sana nilipowasalimu kwa mbali.



Basi bwana mi nikaagiza Balimi na Primus Kama ilivyo kawaida yangu nikazichanganya kwenye glass moja nikagonga taaratibu.



Kumbe Demu mmoja Kati ya hao wageni alitamani Sana mchezo niliokuwa nafanya wa ku_mix vinywaji vyangu.



Haukupita muda mrefu nikaona ameniambia we Kaka hivi Kuna radha gani ukichanganya hizo bia kwanza hizi bia mi sijawahi onja. Nikamuuliza we umetokea wapi hadi usizifahamu hizi. Ndo akanijibu ametokea Dar.



Baada ya kusikia Dar nilimuita mhudumu awahudumie Bia Mbili mbili kila mmoja, huyo demu naye akaiga na kachanganya bia. Akaniambia mi nakunywa Sana naweza maliza kreti moja ya Heinken.



Basi wengine walishindwa kuendelea kunywa maana niliwambia waagize round ya Tatu wakakataa ila huyo mmoja akaagiza, Basi tukaendelea na kinywaji taratibu japokuwa alikuwa ameshaanza kurembua macho na kunitazama kwa huruma.



Nikamuongezea Primus Mbili akaniambia no dear nitalewa na nitashindwa kurudi kwa Bibi. Nikamuuliza kwa nn ushindwe akaniambia no no no plizi unajua mi nikianza kunywa nakunywa kweli ghafla akanisogelea na kuhamishia Kiti kwenye meza yangu, akanipapa saruali na kushika dudu langu. Da nilitaka kulia kwa furaha. Akaninong'oneza, Dear utaweza mziki lakini? We endelea kuninunulia bia tu mwisho utanihudumia kitandani.



Moyo wangu ulilipuka nikasema sijui nimgongee nini huyu, Mungu si athumani wenzake walivyoona ile Hali wakaaga na kuondoka. Nikabaki naye akinywa bia moja ila akiwa amelegeza macho Mwili wake umejaa taswira ya Mahaba.

Nikaona si busara niendelee kunywa naye pombe bali nikampe dozi.



Varangati lilianzia chini ya mti nilikopaki gari , alilalia gari kifudifudi nikamla kwa pupa Sana Hadi gari yangu ikasogea kwa mbele, kidogo tu igonge kisiki Cha mti sijui hata ilizuiwa na nini.



Baada ya gari kutuletea fitna nilimuweka ndani ya gari nikaondoka naye hadi home. Nikamfisha room kwangu nikamgonga sana.



Huyu Dem wa Dar amefanya makubwa Sana, ameninyo sehemu mbalimbali za mwili, anazungusha uno kama tairi ila anapiga kelele Oh Baby.. Oh Baby.., Kill me..., Imefika dear... Hapohapo... na Maneno mengine kibao ila analalamika hivyo kwa sauti ya juu sana. Majirani wamesikia wakatugongea kuulizia kama Kuna shida yoyote.



Asubuhi ya Leo nimeamka mwepesi sana na huyu Dada kwa kweli amefurahia game alilopata na kuahidi kuwa weekend atakuja kushinda kwangu.



Hakika nawapa heko Wanawake wa Dar mnaweza mapenzi, ni tofauti na Hawa wenzetu wa Mikoani ambao hawana Maneno matamu.



Utamu alionipa Demu huyo nilisahau kutumia Kinga na huenda nikawa nimeambukizwa vvu. Bado tuna safari ndefu ya kujikinga na hii kitu maana kwa Hali ya kawaida isingewezekana kukumbuka Kinga. Hata hivyo nawashauri Vijana kuwa makini na kutumia Kinga, Baharia mwenzenu tayari nimekiuka miiko na Kama nimedakwa na nyavu huenda nikasambaza sana. Tuwe makini