Ndoto inayomtisha mke wangu, kumbe inahusu familia yangu, Msaada wa mawazo.

Pole sana na hongera kwa kufahamu Hilo pls be extra careful and watch out ur in danger very danger ur nearly to be terminated. Funga na kuomba Ili MUNGU akuepushe na Hilo linalokuja sio kila mtu unayemwambia kuwa umepandishwa cheo anafurahi hata Kama ni ndugu yako wa damu anaweza kuwa adui yako namba moja. Be care my brother