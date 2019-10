Ndo maana Wahaya wanafanikiwa kielimu. Wazazi wanawapa motisha sana watoto wao. Hii ni sherehe ya kumaliza Kidato cha 4 huko Bukoba

instanbul said:



Kwa nini huu Mkoa hukosi ten best kwenye matokeo yoyote Yale. Hii ni sherehe ya form four katika shule za Josia girls na kajumulo girls bukoba.



Najua wengi mtakomenti ukabila Ila huo ndo ukweli



Wahaya majisifu mengi sana ila hawana potential yoyote katika nchi hii kulinganisha na elimu zao,Kabila la Igbo Nigeria ndio kabila kubwa na lenye wasomi wengi Nigeria na Afrika lakini wanapotential kubwa sana wakiwa na world class scientist in USA and Europe. na wapo katika top ten of richest people in Nigeria,sidhani kama kuna muhaya yupo top ten richest people in Tanzani labda top ten ya mafisadi ya Tanzania wakiongozwa na Ruga..Usomi unatakiwa uakisi.Tunaambiwa Islaeli people are most educated people in USA na ndio matajiri wengi kule .Sasa nyie nikujitamba kwa mambo ya kijinga ionesheni dunia kuwa nyie ni kabila la wasomi Tanzania sio kuleta maneneo tu