Nchimbi: Rais Samia alinikabidhi mamlaka ya urais wakati anaenda nchini Urusi

Nchimbi: Rais Samia alinikabidhi mamlaka ya urais wakati anaenda nchini Urusi

Waufukweni

Waufukweni

JF-Expert Member
Joined
May 16, 2024
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Makamu wa Rais, Emmanuel Nchimbi, Juni 5, 2026, ameongoza maadhimisho ya Siku ya Mazingira Duniani yaliyofanyika katika Ukumbi wa Mikutano wa Jakaya Kikwete Convention Centre jijini Dodoma. Katika maadhimisho hayo amesema;

"Tulimwomba Rais Samia awe mgeni rasmi wa tukio hili muhimu la Siku ya Mazingira Duniani. Na nilipokaa na Mheshimiwa Waziri, Naibu Mawaziri na viongozi wengine waandamizi wa wizara yangu ofisini kwangu pale, tukajua ratiba za Rais ni ngumu kidogo. Na tulisema kwa uzito wa shughuli hii tungetaka sana Mheshimiwa Rais ashiriki yeye mwenyewe kama mgeni rasmi.

Kwa hiyo tukawa tunapiga hesabu namna ya kumpata Mheshimiwa Rais huku tukijua ratiba ni ngumu. Kwa hiyo tukakubaliana kutengeneza utaratibu utakaomfanya Mheshimiwa Rais ashindwe namna ya kufanya na aje kwenye shughuli yetu. Tukawa tunaweka ratiba nyingi kidogo, maana tulijua atakapoona ratiba yake ngumu atasema aende Makamu au aende Waziri Mkuu.


 
Crocodiletooth said:
Ni wewe wasema,kwa ujinga wako,E Nchimbi ndiye makamu wetu wa rais,hakuna kijana aliyepitia chipukizi atahadaika na ujinga ujinga wa chadema./
Chadema ni wajinga sana mnaona mchonganishe nyadhfa au mamlaka ili hali iwe mbaya,mmesha fail mapema sana.
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Mbona hata sasa mnamuita Yuda!
 
Crocodiletooth said:
Ni wewe wasema,kwa ujinga wako,E Nchimbi ndiye makamu wetu wa rais,hakuna kijana aliyepitia chipukizi atahadaika na ujinga ujinga wa chadema./
Chadema ni wajinga sana mnaona mchonganishe nyadhfa au mamlaka ili hali iwe mbaya,mmesha fail mapema sana.
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Simai mbunge aliesema MSALITI , kwani wa chadema?
 
Waufukweni said:
Makamu wa Rais, Emmanuel Nchimbi, Juni 5, 2026, ameongoza maadhimisho ya Siku ya Mazingira Duniani yaliyofanyika katika Ukumbi wa Mikutano wa Jakaya Kikwete Convention Centre jijini Dodoma. Katika maadhimisho hayo amesema;

"Tulimwomba Rais Samia awe mgeni rasmi wa tukio hili muhimu la Siku ya Mazingira Duniani. Na nilipokaa na Mheshimiwa Waziri, Naibu Mawaziri na viongozi wengine waandamizi wa wizara yangu ofisini kwangu pale, tukajua ratiba za Rais ni ngumu kidogo. Na tulisema kwa uzito wa shughuli hii tungetaka sana Mheshimiwa Rais ashiriki yeye mwenyewe kama mgeni rasmi.

Kwa hiyo tukawa tunapiga hesabu namna ya kumpata Mheshimiwa Rais huku tukijua ratiba ni ngumu. Kwa hiyo tukakubaliana kutengeneza utaratibu utakaomfanya Mheshimiwa Rais ashindwe namna ya kufanya na aje kwenye shughuli yetu. Tukawa tunaweka ratiba nyingi kidogo, maana tulijua atakapoona ratiba yake ngumu atasema aende Makamu au aende Waziri Mkuu.

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