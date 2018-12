Nchi yoyote makini viongozi wake wanastrugle kuongeza ajira na kucreate happiness kwa watu wake siyo huyu anstrugle kuzimaliza hata hizi chache zilizo

Uguswelana said: Jk alistrugle sana ili kuongeza ajira kwa watu ndiyo mana akaanzisha mashule ya kata ili walimu wapate ajira za kumwaga asiwepo mwalimu anayesema hakupa ajira serikalini labda akatae mwenyewe



Haya hata hizi za private anaziua zote mfano fastjet tayari imefungasha vilago which means mamia ya employees wako mtaani.



Tulizoea kusikia udaktari ni hot cake ukimaliza tu instantly unapata ajira lakini siku hizi nao wamepigwa pin kitaa tu.



Nimsikia vyuo vikuu wameamriwa wasiajiri tena new lecturers na hata hawa malectuer waliopo wanapunguziwa mishahara.



Hamna inatiative yoyote kuweza kuajiri watu sana sana tunaambiwa ajira is a global issue. Kwani jk yeye hakujua hilo? Mbona alivhukua precautions na kuongeza ajira na pia fulsa za private zikawa kibao usipotoke huku unatokea kwingine.

Sasa huyu anahakikisha kuwa hakuna mtu wa kuajiliwa. Sasa huyu ni mtu kweli au mnyama flani aliyejivisha ngozi ya ubinadamu Click to expand...

Kiwi cha macho. May be you are not exposed or probably not mentally sound. Come up with researched data.Ni nchi gani utafiti ulifanywa kuwa serikali inaongeza happiness kwa raia wake?Ajira is a global issue, can you explain a bit more as each country is an independent case.Re: Drs can you give figures? As a qualified Dr opportunities are unlimited.Kukusaidia hamna serikali inayogawa pesa zake tuu watu wawe na furaha. Inapowekeza kwenye miradi hapa nchini ni wajibu wetu watanzania kuzitumia fursa. Mfano mahindi yatafika Dar kutoka Ruvuma kiurahisi na ndege zikija ni rahisi kufanya kazi Sumbawanga na kila weekend upo Dar kama familia ipo Dar. Fastjet likely wameshindwa wenyewe nimekuwa nasafiri nao mara nyingi lkn always uhakika wa safari haupo. Mara ndege iko delayed, mara ndege mbovu kwa kifupi inawezekana ni shirika lililo lalamikiwa sana.In short hoja zako ni nyepesi may be umeandika katika mlengo wa kisiasa uchwala.Ila kama ulitaka kutoa mchango kwa matatizo tuliyonayo you are lost maana hukutoa ufumbuzi wowote.