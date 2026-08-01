Nchi "imetekwa" na watu katili sana. WanaCCM wamekuli kukaa kimya na CHADEMA wachache wamejitoa muhanga. Lakini kilamoja anaumia na Mfumo huu

SASA WAKULIMA WA TUMBAKU, PAMBA NA KATANI wamekipata. Bei ni Yakuumiza na kufilisi kabisa. Lengo tukate tamaa, tuache kilimo, tupivwe njaa kisha tupewe silaha tuuane. Wanaua uchumi wa kila mtu.

Sawa na Kahawa



Wafanyakazi wa umma hali ni Ngumu kuliko wakati wowote. Walitekwa kwenye uchaguzi wakafoji kura. Wananuka madeni.

Vyama vyao vimetekwa kabisa. Havikohoi wala kufurukuta. Polisi wategemee rushwa. Walimu michango ya Mitiani kila siku na kuuza ubuyu.

Madactari na wauguzi wanapambana kutuongezea tu bei. Ukienda Muhimbili ukalazwa siku tatu bila laki 2-5 hutoki.





Kama hakuna uhasama wa kiitikadi kati ya CCM na CHADEMA Naamini Ata Samia hajui Lissu Kafanya kosa gani. Huwenda na yeye katekwa na hawezi kujinasua.



Raisi anasoma tu hotuba ambazo kimsingi hakuziandaa wala kuzipitia. Huwezi kusema lita ha mafuta ni milio kadhaa marekani kwa elimu yake.



Ela yote sasa inagharamia utekaji, Uongaji vyama bandia vya siasa, Wizi wa kura, Miradi hewa na Zingine kuporwa tu na watekaji.



Barabara hazikarabatiwi. Matajili wa CCM wanaumiza magari sana, Shule hazina walimu, hospital hazina wahudumu wa kutosha na ajira serikalini hakuna. Sasa nani ananufaika na mfumo huu?.

Au ni hao wanafunzi wa chuo wasipata mkopo au kupewa asilimia 10?



Toka utekaji uanze, Na kuchochewa na Simulizi za ovyo tu wakati wa Magufuli. Hakujawahi kutokea ugonvi wa kiitikadi kati ya wanachama wa CCM na CHADEMA. kifupi watanzania wote ni wamoja.



Shida nchi imefungwa mikono. Watu wachache sana wameuteka mfumo wote wa nchi. Wanaendesha kilakitu.



Magufuli aliingia mpenda democrasia. Nakumbuka alipinga Chadema kutaka kuporwa Umeya Dar. Watekaji wakamfanya awe dikteta. Alipomaliza kazi ya kukandamiza akafariki kifo tata. Aliyetupa alochopitia Magufuli(polepole) alipiwa kama kifaranga na mwewe.



Samia alibuni 4R. Sasa ata R Ata moja haiishi. Kwa mijibu wa Mwenyekiti(LISSU) mwanae ndie aliyeongoza uhongaji na sasa magenge mengi ya utekaji yanahusishwa na yeye.



Hakuna Mama anayependa mwanae kuendesha makundi haramu kwenye taifa. Watoto wa maraisi Duniani kote hushiriki kusaidia jamii za chini, kuchochea ufadhili wa miradi hisani na kuchochea msikamano wa taifa na Sio kuteka na kuua watu.



Tunatokaje hapa. Tuunganishe nguvu. WanaCCM wasikilizwe. Wachague viongozi wao kwa democrasia. Maana sasa watekaji hutumia pesa kuweka mgombea kila Jimbo. Tumepigwa umasikini wa Lazima ili tuwaabudu wagawa fedha.



HAKUNA CHA KUZUNGUMZIA CHUMBANI KWA KISINGIZIO CHA "MARIDHIANO" . WARUHUSU UHURU WA MAONI KISHA WATU WAJADILI NA WAAMUE KWA UHURU USTAWI WA NCHI YAO.



Demand za CHADEMA ni wazi kabisa. Tunaongea kila sehemu. Za watekaji ni zipi?



Tukajadili chumbani eti jinsi ya kumtoa Lissu lockup kisha Aache siasa? Alafu tuyaite ndio maridhiano?

Kama ni ela tumeshazikataa. Tuangalie tu maslahi ya Watanzania wote.