Nchi gani ya Afrika iliyoongozwa/tawaliwa na Rais mmoja tu kwa miaka mingi na ikapata maendeleo?

Maendeleo katika mtazamo upi? wa madaraja na barabara? sawa, ya kijamii je? yalikanyagiwa chini. Mwanadamu amezaliwa kuwa huru na si hivyo tu bali mahitaji ya binadamu yanabadilika kila uchao. Akisharidhika na jambo moja huwa anataka lingine. Kwenye management tunasema a satisfied need is not a motivator. People cannot be motivated by a single motivating factor. There is always hierarchy of need.Kwa hiyo kusema kwamba umenunua ndege na umejenga madaraja ndo watu watakuwa motivated forever ni kujidanganya.