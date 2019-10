Nawezaje kujiunga na chuo cha udereva wa magari ya mizigo?

Habar za leo wanafamilia wenzangu,

Tangu utotoni nilikuwa na ndoto ya kuwa Doctor wa kutibu binadamu na ikitokea wazo hilo limeshindkana basi nijiunge na chuo cha udereva wa magari ya mizigo (huo ulikuwa ni mtazamo wangu wa utotoni)

Sasa nimekuwa m2 mzima na nimejikuta nalazimka kusomea ualimu (nimesomea ualimu kwa ngazi ya certificate na Bachelor/Degree),lkn mpaka hivi leo huwa naumia sana hasa nikiwaona vjana wenzangu wanasukuma hzo ndinga...wazo la u-Doctor limeshakufa muda mrefu sana cuz hata kwa ngazi za elimu nilizosomea ni kwa Combination za Arts



Naombeni msaada wa mawazo (siyo wa kifedha) ili niweze kuachana na hii Hazardous and Primitively job (kazi ya ualimu),pia tangu utotoni na hata baada ya kuajiriwa;akili haijawahi kuamini kuwa Ualimu ni kazi so,naombeni mnisaidie namna ya kujiunga na chuo kinachotoa mafunzo ya udereva wa magari ya mizigo na namna ya ku-fight ajira

Nilishawahi kusoma Course ya udereva Modern Driving School jijini Arusha lkn hii ni kwa upande wa magari madogo



Naomba niwaache na ujumbe huu "If your job does not fit to your talent and needs just abandon it"