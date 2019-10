Nawaona Seth na Rugemalira hawa wameamua KAMA ni kufa basi wacha wafe!

Trust None said: Wamesimamia KWELI ya nafsi zao. Mioyo yao imeota sugu, hawaogopi tena kulala chini, kuumwa na mbu, chawa, kunguni wala viroboto vya Jela.



Wameheshimu Nafsi zao na kukubali kuwa kila mtu ataonja mauti. Huenda anaewasababishia USUMBUFU huu AKAFA kabla wao hawajafa kama waliosema LOWASSA atafia ikulu ila wao wakamtangulia Ahera (Mungu ni Msiri) sana.



Hata wale walioshindwa kuvumilia mateso makali ya gerezani na kuamua kutubu hata kama wanajua hawana makosa au walibambikiwa kesi na kwa kuona kuwa hata hukumu ikitoka hawatopewa HAKI kutokana na kesi na ushahidi kuingiliwa, basi nao Mungu ni muaminifu atawalipia kisasi.



Mwaka wa tatu eti upelelezi haujakamilika, na watu kila siku wanaingia kazini/ofisini na mwisho wa mwezi wanalipwa mishahara na posho!



Hata kama kweli walifanya makosa, kuwaweka watu ndani miaka mitatu huku kila wakati mkidai upelelezi haujakamilika, si kuwatendea haki hata kidogo.



Leo mnawaambia watu watubu, watubu nini? kazi ya Mahakama ni nini? Nini lengo lililojificha nyuma ya pazia la hii toba? Je zile Mahakama za mafisadi zinafanya kazi?

Ulianza kama mtoa maoni binafsi, ukahitimisha kama shabiki na mtetezi wa Rugemalila na mwenzake.Let them die in a stupid way if they think, there is a second chance. Wapuuzi wakubwa hawa unawatetea eti walionewa! Muliokuwa mukiwazunguka hata kwenye dansi la sherehe, kazi kwenu.