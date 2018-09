Navutiwa zaidi na wanawake wa namna hii....!

cariha said: Tupo wengi tu nyie wanaume si huwa mnapenda vtu dhaifu ili kvionee Click to expand...

Sijawahi vutiwa na kitu dhaifu. Yaan nahisi kama na violate kila niwapo naye.Ila sio kwamba nataka pasua kichwa. At least awe ana jua kuplay in midle ground..Avoidance causes anxiety in same go Anxiety also causes avoidance