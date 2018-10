nauza adsense acc mpya non hosted

Sorry..nadhan hii itakuwa postnyangu ya pioi kwenye TechForum...ila kama ni swala la blogging ninaweza sema nina uzoefu kidogo.



Ni kweli hadi sasa njia ya kutengeneza pesa online kwa wa Tz wanayoifahamu ni Adsense tukija kweye swala la Vlogging na Blogging. Ila zipo nyingine kibao...ambazo kwa mtanzania wa sasa zinasaidia. Jinsi wa afrika wanavyo interprete Adsense ndoo sababu inatumika kama utapeli....Nadhan kama umewahi soma FrontPage ya Google Adsense unaelewa kwanini Google waliileta hii kitu. Ni kumake money frim what you love not just to make money. Sidhan kama kuna blogger mwenye Adsense anayefanya anachokipenda..mtajitahidi ku keep up na masharti, Kujaribu kufungua blog za kingereza kuhusu Topic msizopenda.

Mkiwa Money Driven hivi ni shida..maana hutopata point na ndio sababu ukiwauliza kwanini hawaruhusu Tanzania na Kiswahili chake kuwa Approved watakwambia kwa sababu bado hatujajua sababu ya Adsense( From My Experience)



So nashauri muanze muandae kitu mnachopenda kufanya muwe na engsged audience na mjaribu mambo mengine kama Recommended Sales, Affiliation na Email Marketing..Huu utapeli utaisha faster mkishskuwa na Adsense yenye masharti ambayo yatskuwa marahisi.



Just an opinion..hii imenisaidia