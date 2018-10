Naumia sana nimefall kwa boss wangu sijui nifanyaje

Salamu kwenu wanajamvi ni mara ya kwanza kuandika uzi huu baada ya maji kunifika shingoni.Ninakama miezi miwili toka nipate ajira mpya wiki ya kwanza mambo yalikuwa safi kuizoea na kuipenda kazi yangu wiki ya pili nikajikuta nimampenda sana huyu kaka yeye ni moja wapo ya superiors wangu nnareport kwake baadhi ya kazi zangu nahisi kagundua nimezama kwake so huwa ananiongelesha kwa upole sana hata nikikosea ktk kazi hawi mkali kabisa na haikuwa hivyo wiki ya kwanza nilipofika,saingine hawezi kuniangalia machoni kwa mda mrefu,tukionana huwa tunasalimiana kwa furaha na matabasamu ya kutosha ila ni mtu ambaye yupo busy sana ni wale hardworkers kwenye institution.Kweli naumia nahisi cjawahi kupenda hivi ofcoz maisha yangu yote ilikuwa a man ananifata kwanza then ananiconvince mpaka naingia line ila this is different mimi ndiyo nimefall.Yeye ni mme wa mtu na mimi ni mke wa mtu (of coz mm bado mrembo najijua ninamvuto)Mme wng tuna miaka 8 ndoani sasa anaupendo sana na ni baba bora sana ila ndo nimekumbwa jaman nimesali na kukemea hii hali ipotee ila ndo inazidi cjawahi kuwaza hela yake natamani mda wake tu japo siku moja aongee na moyo wangu hii kiu niliyonayo itulie..Sisubutu kumwambia nampenda ataniona najirahisisha kwake. This feeling is very strong jamani it is killing me nimekuja kusema hii siri yangu huku nisaidieni nifanyaje