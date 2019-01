Nauliza! Baada ya kufanikiwa kushawishi tukawekewa vikwazo. Je, sharti litakuwa lazima tukupe Urais?

Kosa lake nini hadi apigwe risasi zote zile? Na serikali kukaa kimya bila kufanya uchunguzi wala kumfadhili matibabu inadhihirisha wazi hata kwa mjinga kuwa ni yenyewe ndio inaua watu wake kwa kisingizio kuwa haitaki upinzani.



Kwa hili Lissu yuko sahihi 100% kwa hilo afanyalo na kama ni misaada ngoja tu tunyimwe, afadhali tuikose hiyo misaada kama ndio inaweza ikapelekea tukauangusha huu utawala kandamizi.



Kama wewe ni wa kuua watu eti ndio hayo mnayoita maendeleo yapatikane, basi acha ikae.



We're sick of that kind of development, you better keep your development and leave us with our poverty but at peace.