Natongozwa sana na wanaume wa kijita na wahaya

Asalam aleikum wanaJF



Niseme tu toka nimeanza mchezo huu wa mahabat asilimia 90 ya wanaume wanaonitongoza na ninaodate nao ni makabila haya.



Ulifika hadi mda nikajiuliza kwanini lakini hadi leo sijapata jibu. Wa mwanzoni kabisa alikuwa mjita, enzi niko chuo. Alikuwa Waziri wa accomodattion akanipa hadi room ya bure pale chuoni.



He was very romantic, anajali hatari, kuhudumiwa ndio usiseme, kwenye mechi sasa alikuwa anapiga hadi unasema kesho siamki. Inshort alikuwa very loyal kwangu.



Tukienda prep anakuja na wenzie room ninayosomea anichunge tu. Wanasomea pale then muda ukiisha tunaondoka wote.



Ukiacha huyo since then wote wanaonitongoza wanatoka huko na wako very serious. Kweli heshima kwa wanaume wa kanda ya ziwa. Wanajua kupenda na kuhudumia. Pia hawapendi kushindwa.