NATAKA KUNUNUA GARI USHAURI WA KITAALAM PLS

alex255
Senior Member
- Joined
- Jun 5, 2017
- Messages
- 115
- Points
- 225
alex255
Senior Member
Joined Jun 5, 2017
115 225
HUSIKA NA LENGO TAJWA, NATAKA KUNUNUA GARI NDOGO NA MAPENDEKEZO YANGU BINAFSI NI KAMA IFUATAVYO
1.FUNCARGO
2.PORTE
3. VITZ
4. SIENTA
5. IST
Je?, KWA WENYE UZOEFU JUU YA GARI TAJWA APO JUU IPI IPO CONFORTABLE KULIKO NYINGINEYO KATIKA MAPENDEKEZO YANGU(USHAURI WENU PLS)
MY BUDGET RANGE FROM 6 UP TO 6.5MIL
1.FUNCARGO
2.PORTE
3. VITZ
4. SIENTA
5. IST
Je?, KWA WENYE UZOEFU JUU YA GARI TAJWA APO JUU IPI IPO CONFORTABLE KULIKO NYINGINEYO KATIKA MAPENDEKEZO YANGU(USHAURI WENU PLS)
MY BUDGET RANGE FROM 6 UP TO 6.5MIL