NATAKA KUNUNUA GARI USHAURI WA KITAALAM PLS

alex255

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HUSIKA NA LENGO TAJWA, NATAKA KUNUNUA GARI NDOGO NA MAPENDEKEZO YANGU BINAFSI NI KAMA IFUATAVYO
1.FUNCARGO
2.PORTE
3. VITZ
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5. IST
Je?, KWA WENYE UZOEFU JUU YA GARI TAJWA APO JUU IPI IPO CONFORTABLE KULIKO NYINGINEYO KATIKA MAPENDEKEZO YANGU(USHAURI WENU PLS)
MY BUDGET RANGE FROM 6 UP TO 6.5MIL
 
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