Nataka kuanza ufugaji wa kuku wa kienyeji, wenye uzoefu naomba ushauri kwenu

Habari mkuu,



Ufugaji wa kuku wa kienyeji unalipa sana, lakini siri kubwa ya kuku wako kutokufa na kutaga kwa wingi ipo kwenye muundo na mpangilio wa ndani wa banda (kibanda cha kuku). Wafugaji wengi wanaishia kujenga mradi usio na vipimo sahihi.



Kulingana na vigezo vya kitaalamu vya ujenzi wa mabanda bora ya kuku (kwa mfano wa mradi wa kuku 10 hadi 20), hapa kuna mambo muhimu unayopaswa kuzingatia wakati wa kuandaa kibanda chako:



Vipimo vya Eneo (Space Allocation): Usijaze kuku wengi katika eneo dogo. Kiwango cha chini kabisa ni mita 1 ya mraba (1 m²) kwa kila kuku 3 hadi 4. Kama unataka kuanza na kuku 10-15, banda la ukubwa wa mita 2x2 au mita 3x2 linatosha kabisa kama sehemu ya kulala. Pia ni vizuri kuwa na eneo la nje lililozungushiwa wavu (solarium/run) kwa ajili ya matembezi yao ya mchana.



Ujenzi wa Kuta na Udhibiti wa Joto (Framing and Insulation):

Njia bora na ya kiuchumi ni kutumia mfumo wa nguzo za mbao (timber frame/брус). Kuta zinaweza kufunikwa kwa mbao au OSB. Hakikisha banda halina nyufa zinazoingiza upepo wa baridi usiku (rasimu/drafts), kwani upepo ndio unaoleta mafua na vikohozi kwa kuku. Kama unaishi maeneo yenye baridi, kuweka nyenzo za kuzuia baridi kutaepusha vifo.



Mpangilio wa Viota vya Kutagia (Nests):

Huwezi kuwaachia kuku watage mayai chini sakafuni, yatachafuliwa au kuvunjika. Unapaswa kutengeneza masanduku ya viota (nests) yaliyoinuliwa kidogo kutoka sakafuni. Kipimo cha sanduku kimoja cha kiota kiwe karibu sentimita 30x30 au 40x40. Hesabu ni: kiota kimoja kwa kila kuku 3 hadi 5 wanaotaga.



Nguzo za Kulala Usiku (Roosts/Perches):

Kuku wana tabia ya asili ya kupenda kulala juu ya miti au nguzo usiku. Usiwache alale chini. Weka nguzo za mbao laini (perches) zenye unene wa karibu sentimita 4-5 ili waweze kuzishika vizuri kwa miguu yao. Kila kuku anahitaji nafasi ya urefu wa sentimita 20-25 kwenye nguzo hiyo. Zisiwekwe juu sana mmoja juu ya mwingine ili wasijisaidie kinyesi juu ya wenzao.



Mwanga na Vingilizi vya Hewa (Lighting and Ventilation):

Banda lazima liwe na madirisha ya kutosha kuingiza mwanga wa asili (mwanga unachochea utagaji wa mayai). Pia, hakikisha kuna mfumo mzuri wa hewa (ventilation) ili kuondoa harufu ya amonia inayotokana na kinyesi cha kuku, lakini madirisha yawe juu ili upepo usiwapige kuku moja kwa moja wakiwa wamelala.



Suala la ujenzi wa mabanda lina michoro mingi (blueprints) na hesabu za vifaa kulingana na idadi tofauti ya kuku.



Kwa kuwa ninaandaa mfululizo wa makala za kilimo na ufugaji, hivi karibuni nitatoa muongozo wenye picha, vipimo halisi vya mbao na michoro ya ndani ya viota na kuta kwenye blogu yangu.



Kila la heri katika kuanza ujenzi wako, ukihitaji vipimo maalum vya nguzo au pao, niambie hapa nikusaidie!