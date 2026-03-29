Nataka kuanza ufugaji wa kuku wa kienyeji, wenye uzoefu naomba ushauri kwenu

Nataka kuanza ufugaji wa kuku wa kienyeji, wenye uzoefu naomba ushauri kwenu

C

chai ya rangi

JF-Expert Member
Joined
Mar 7, 2026
Posts
1,033
Reaction score
3,067
Cha kwanza ambacho nataka kujua ni kuhusu ujenzi wa banda. Nahitaji banda ambalo kukubwatajua wanaishi humo mchana na usiku, lenye usalama ambalo halitavunjwa kiurahisi na wanyama kama fisi au hata binadamu, banda hilo liwe linatosha kuweka kuku 20.

ambacho bado sijui nataka ushauri ni je, kuku wanao taga wanakaa wapi ? kuku wanaolalia mayai wanakaa wapi, na kuku wanao umwa wanapaswa kukaa wapi ?

cha kwanza ndo hicho kuhusu banda, chapili nataka ushauri jinsi ya kuwafuga kwa usahihi, ili wakue vizuri na kuepuka magonjwa kama kideri n.k
nilishawai kufuga kuku ila saivi nataka nifuge kwa kuzingatia namna bora.

najua huku lazima kuna watu wapo wenye uzoefu kaiyo naomba ushauri kwao, pamoja na gharama zinazohitajika kwa vigezo hivyo vya banda na kuku wa kienyeji 20
 
chai ya rangi said:
Cha kwanza ambacho nataka kujua ni kuhusu ujenzi wa banda. Nahitaji banda ambalo kukubwatajua wanaishi humo mchana na usiku, lenye usalama ambalo halitavunjwa kiurahisi na wanyama kama fisi au hata binadamu, banda hilo liwe linatosha kuweka kuku 20.

ambacho bado sijui nataka ushauri ni je, kuku wanao taga wanakaa wapi ? kuku wanaolalia mayai wanakaa wapi, na kuku wanao umwa wanapaswa kukaa wapi ?

cha kwanza ndo hicho kuhusu banda, chapili nataka ushauri jinsi ya kuwafuga kwa usahihi, ili wakue vizuri na kuepuka magonjwa kama kideri n.k
nilishawai kufuga kuku ila saivi nataka nifuge kwa kuzingatia namna bora.

najua huku lazima kuna watu wapo wenye uzoefu kaiyo naomba ushauri kwao, pamoja na gharama zinazohitajika kwa vigezo hivyo vya banda na kuku wa kienyeji 20
Click to expand...
Uwe na space ya kutosha, tumia semi-battery system,nusu siku wakoo bandani nusu siku wako nje, control parasites and diseases,, kwenye Banda weka mbao ambako watalala, maana kuku hataki kulala chini, mwisho kuku hataki baridi, narudia kuku hatak baridi ,,tengeneza watakapolala pasiwepo na baridi
 
Mto wa mbu said:
Uwe na space ya kutosha, tumia semi-battery system,nusu siku wakoo bandani nusu siku wako nje, control parasites and diseases,, kwenye Banda weka mbao ambako watalala, maana kuku hataki kulala chini, mwisho kuku hataki baridi, narudia kuku hatak baridi ,,tengeneza watakapolala pasiwepo na baridi
Click to expand...
maana yake niwe nawafungulia wazurure, hawatapata magonjwa katika uzururaji wao ?
 
Smooth Criminal said:
Wa kienyeji hawataki mambo mengi, we lishia chakula asubuhi then fungulia wakacheze komborela huko nje. ukitaka uwafuge ndani tu hutoboi

anyway, tutaaminije kuwa hii siyo chai ya rangi?
Click to expand...
hii sio chai kwasababu nataka nianze ufugaji lakini hiyo style niliwai kufanya lakini nirahisi kukubkuoata na kuambukizana magonjwa, watoto wanaliwa na paka kama sehemu kun mbwa kuku wakubwa pia wanaliwa
 
chai ya rangi said:
hii sio chai kwasababu nataka nianze ufugaji lakini hiyo style niliwai kufanya lakini nirahisi kukubkuoata na kuambukizana magonjwa, watoto wanaliwa na paka kama sehemu kun mbwa kuku wakubwa pia wanaliwa
Click to expand...
NB: kama ni wa kienyeji usijidanganye ukaenda tofauti na huo mfumo, ni bora utafute njia za kuondokana na hayo matatizo kama kuweka wigo, kutafuta site nje kidogo na makazi ya watu nk, ila siyo ufugie ndani. kienyeji ukimfuga ndani utakaa mwaka mzima unalalamika hawakui wala kuongezeka uzito, magonjwa ya hovyo honyo tofauti na akiwa anazunguka kujitafutia, wewe unampa tu asubuhi apate nguvu za kutafuta
 
Smooth Criminal said:
NB: kama ni wa kienyeji usijidanganye ukaenda tofauti na huo mfumo, ni bora utafute njia za kuondokana na hayo matatizo kama kuweka wigo, kutafuta site nje kidogo na makazi ya watu nk, ila siyo ufugie ndani. kienyeji ukimfuga ndani utakaa mwaka mzima unalalamika hawakui wala kuongezeka uzito, magonjwa ya hovyo honyo tofauti na akiwa anazunguka kujitafutia, wewe unampa tu asubuhi apate nguvu za kutafuta
Click to expand...
ok asante kwa ushauri huu
 
Kuku wa wa asili ili wafanye vizuri wafuge nusu huria kinyume na hapo matokeo yatakuwa hasi.

Kuhusu banda tafuta fundi muelekeze unataka la namna gani kisha afanye yake.


Kuhusu sehemu ya kutagia inategemea na ukubwa wa banda ila all in all itakupasa pawe na giza kiasi sehemu ya kutagia.

Kuhusu magonjwa zingatia sana tiba asili kwa kuku hao wachache inawezekana lakini kamwe usipuuzie chanjo maana mgaonjwa mengi huletwa na binadamu wenyewe

Panda Alovera
Mapapi
Mwarobaini
Cactus 🌵
Pilipili kichaa
Hizo zote ni dawa.

Usiahau kuwapa vitunguu maji mara1 moja.

Kilalla kher
 
Nikifa MkeWangu Asiolewe said:
Kuku wa wa asili ili wafanye vizuri wafuge nusu huria kinyume na hapo matokeo yatakuwa hasi.

Kuhusu banda tafuta fundi muelekeze unataka la namna gani kisha afanye yake.


Kuhusu sehemu ya kutagia inategemea na ukubwa wa banda ila all in all itakupasa pawe na giza kiasi sehemu ya kutagia.

Kuhusu magonjwa zingatia sana tiba asili kwa kuku hao wachache inawezekana lakini kamwe usipuuzie chanjo maana mgaonjwa mengi huletwa na binadamu wenyewe

Panda Alovera
Mapapi
Mwarobaini
Cactus 🌵
Pilipili kichaa
Hizo zote ni dawa.

Usiahau kuwapa vitunguu maji mara1 moja.

Kilalla kher
Click to expand...
nawaza pia wakija kua wengi, mfano 200 au 300 kuwaachia huru itawezekana tena
 
Faida ya ufugaji nusu huria ni hizi kwa uchache

1. Gharama ndogo za chakula
Kuku wanapata sehemu ya chakula chao wenyewe (wadudu, majani, nafaka zilizotapakaa), hivyo unapunguza matumizi ya kununua chakula.
2. Ukuaji na afya bora
Kwa sababu wanapata nafasi ya kutembea na kula vyakula asilia, kuku huwa na kinga nzuri ya mwili na magonjwa hupungua.
3. Mayai na nyama bora zaidi
Bidhaa za kuku wa nusu huria huwa na ladha nzuri zaidi, na mara nyingi hupendwa sokoni kuliko wa kufungiwa muda wote.
4. Uzalishaji mzuri wa mayai
Kuku wanapokuwa na uhuru kiasi, hupunguza msongo wa mawazo (stress), hivyo hutaga mayai vizuri zaidi.
5. Udhibiti rahisi
Tofauti na huria kabisa, bado una banda ambapo kuku hulala na kulindwa usiku dhidi ya wanyama hatari na wezi.
6. Matumizi bora ya ardhi
Kuku wanasaidia kupunguza wadudu shambani na pia hutoa samadi inayoongeza rutuba ya udongo.
7. Uwekezaji mdogo wa kuanzia
Huhitaji miundombinu ya gharama kubwa kama ya kufugia ndani muda wote (intensive system).

Binafsi mimi siwezi fuga kuku wa kienyeji kwa kuwafungia ndani.

Maana wataandamwa na maginjwa na kudonoana.
 
Nikifa MkeWangu Asiolewe said:
Faida ya ufugaji nusu huria ni hizi kwa uchache

1. Gharama ndogo za chakula
Kuku wanapata sehemu ya chakula chao wenyewe (wadudu, majani, nafaka zilizotapakaa), hivyo unapunguza matumizi ya kununua chakula.
2. Ukuaji na afya bora
Kwa sababu wanapata nafasi ya kutembea na kula vyakula asilia, kuku huwa na kinga nzuri ya mwili na magonjwa hupungua.
3. Mayai na nyama bora zaidi
Bidhaa za kuku wa nusu huria huwa na ladha nzuri zaidi, na mara nyingi hupendwa sokoni kuliko wa kufungiwa muda wote.
4. Uzalishaji mzuri wa mayai
Kuku wanapokuwa na uhuru kiasi, hupunguza msongo wa mawazo (stress), hivyo hutaga mayai vizuri zaidi.
5. Udhibiti rahisi
Tofauti na huria kabisa, bado una banda ambapo kuku hulala na kulindwa usiku dhidi ya wanyama hatari na wezi.
6. Matumizi bora ya ardhi
Kuku wanasaidia kupunguza wadudu shambani na pia hutoa samadi inayoongeza rutuba ya udongo.
7. Uwekezaji mdogo wa kuanzia
Huhitaji miundombinu ya gharama kubwa kama ya kufugia ndani muda wote (intensive system).

Binafsi mimi siwezi fuga kuku wa kienyeji kwa kuwafungia ndani.

Maana wataandamwa na maginjwa na kudonoana.
Click to expand...
ok asante mkuu
 
Habari mkuu,

Ufugaji wa kuku wa kienyeji unalipa sana, lakini siri kubwa ya kuku wako kutokufa na kutaga kwa wingi ipo kwenye muundo na mpangilio wa ndani wa banda (kibanda cha kuku). Wafugaji wengi wanaishia kujenga mradi usio na vipimo sahihi.

Kulingana na vigezo vya kitaalamu vya ujenzi wa mabanda bora ya kuku (kwa mfano wa mradi wa kuku 10 hadi 20), hapa kuna mambo muhimu unayopaswa kuzingatia wakati wa kuandaa kibanda chako:

Vipimo vya Eneo (Space Allocation): Usijaze kuku wengi katika eneo dogo. Kiwango cha chini kabisa ni mita 1 ya mraba (1 m²) kwa kila kuku 3 hadi 4. Kama unataka kuanza na kuku 10-15, banda la ukubwa wa mita 2x2 au mita 3x2 linatosha kabisa kama sehemu ya kulala. Pia ni vizuri kuwa na eneo la nje lililozungushiwa wavu (solarium/run) kwa ajili ya matembezi yao ya mchana.

Ujenzi wa Kuta na Udhibiti wa Joto (Framing and Insulation):
Njia bora na ya kiuchumi ni kutumia mfumo wa nguzo za mbao (timber frame/брус). Kuta zinaweza kufunikwa kwa mbao au OSB. Hakikisha banda halina nyufa zinazoingiza upepo wa baridi usiku (rasimu/drafts), kwani upepo ndio unaoleta mafua na vikohozi kwa kuku. Kama unaishi maeneo yenye baridi, kuweka nyenzo za kuzuia baridi kutaepusha vifo.

Mpangilio wa Viota vya Kutagia (Nests):
Huwezi kuwaachia kuku watage mayai chini sakafuni, yatachafuliwa au kuvunjika. Unapaswa kutengeneza masanduku ya viota (nests) yaliyoinuliwa kidogo kutoka sakafuni. Kipimo cha sanduku kimoja cha kiota kiwe karibu sentimita 30x30 au 40x40. Hesabu ni: kiota kimoja kwa kila kuku 3 hadi 5 wanaotaga.

Nguzo za Kulala Usiku (Roosts/Perches):
Kuku wana tabia ya asili ya kupenda kulala juu ya miti au nguzo usiku. Usiwache alale chini. Weka nguzo za mbao laini (perches) zenye unene wa karibu sentimita 4-5 ili waweze kuzishika vizuri kwa miguu yao. Kila kuku anahitaji nafasi ya urefu wa sentimita 20-25 kwenye nguzo hiyo. Zisiwekwe juu sana mmoja juu ya mwingine ili wasijisaidie kinyesi juu ya wenzao.

Mwanga na Vingilizi vya Hewa (Lighting and Ventilation):
Banda lazima liwe na madirisha ya kutosha kuingiza mwanga wa asili (mwanga unachochea utagaji wa mayai). Pia, hakikisha kuna mfumo mzuri wa hewa (ventilation) ili kuondoa harufu ya amonia inayotokana na kinyesi cha kuku, lakini madirisha yawe juu ili upepo usiwapige kuku moja kwa moja wakiwa wamelala.

Suala la ujenzi wa mabanda lina michoro mingi (blueprints) na hesabu za vifaa kulingana na idadi tofauti ya kuku.

Kwa kuwa ninaandaa mfululizo wa makala za kilimo na ufugaji, hivi karibuni nitatoa muongozo wenye picha, vipimo halisi vya mbao na michoro ya ndani ya viota na kuta kwenye blogu yangu.

Kila la heri katika kuanza ujenzi wako, ukihitaji vipimo maalum vya nguzo au pao, niambie hapa nikusaidie!
 
Nikifa MkeWangu Asiolewe said:
Kuku wa wa asili ili wafanye vizuri wafuge nusu huria kinyume na hapo matokeo yatakuwa hasi.

Kuhusu banda tafuta fundi muelekeze unataka la namna gani kisha afanye yake.


Kuhusu sehemu ya kutagia inategemea na ukubwa wa banda ila all in all itakupasa pawe na giza kiasi sehemu ya kutagia.

Kuhusu magonjwa zingatia sana tiba asili kwa kuku hao wachache inawezekana lakini kamwe usipuuzie chanjo maana mgaonjwa mengi huletwa na binadamu wenyewe

Panda Alovera
Mapapi
Mwarobaini
Cactus 🌵
Pilipili kichaa
Hizo zote ni dawa.

Usiahau kuwapa vitunguu maji mara1 moja.

Kilalla kher
Click to expand...
Naomba elimu kidogo juu ya kuwapa vitunguu maji
 
You must log in or register to reply here.

Similar Discussions

Our Community

Coming Soon

Regional Communities

Coming Soon
Back
Top Bottom
Menu
Forums
New posts
Log in
Register