NATAFUTA MTU WA KUNIFUNDISHA NIWE PROGRAMMER 200000 mfuko wa shati au kama utanipunguzia is ok njoo na bei yako

kuna tutorials nyingi kwenye mtandao (You Tube). Unahitaji kujua basics za kompyuta inafanyeje kazi from machine code na pia programming in high level ni kitu gani and how it relates to machine code via compilers/interpreters, na kama unataka web based programming unahitaji kujua basics za TCP/IP model na client server architecture. Language simple unaweza ukaanza nayo ni python. Ipo more friendly kwa beginners. Na kujua programming inahitaji juhudi binafsi zaidi ya kufundishwa. Programmer ni kama kuku wa kienyeji, lazima ufahamu namna ya kujitafutia chakula cha ubongo (maarifa). Na pia uwe mzuri katika logic. Programming is about problem solving. Ukiwa na akili ya problem solving basi programming itakuwa rahisi kwako.