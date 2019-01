NATAFUTA MTU WA KUMTUNZA MGONJWA MWANAUME..AJUE NA KUPIKA -150" 000 KWA MWEZI

Upande wa caretaker, Umejiandaaje na protective gear ya kumlinda huyo caretaker dhidi ya magonjwa ambukizi? Gloves, antiseptics, masks?



Upande wa mgonjwa, sipendi kuuliza sana anaugua nini. Its not appropriate. Ila ana hali gani? Anaweza kujilisha? Anatambua watu? Je, ana uwezo wa ku control shughuli zake mfano za kujisaidia? Anaweza kutembea?



Je, hapo nyumbani kutakuwa na mtu mwingine anaweza ku supervise uangaliaji wa huyu mgonjwa, dawa zake, mazoezi kama yanahitajika etc



Caretaker atakuwa na jinsia gani? This is very important too.



Am asking out of concern so you can be better prepared ukishampata huyo caretaker.



All the best Mkuu.