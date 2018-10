Natafuta mnunuzi wa Matunda yaTikitimaji kutoka Kenya

Jojo123 said: THabari wana Forum... Ni mkulima ws Tanzania nina lima matikiti kwa wingi .



Kwa sasa nimelima Ekari 3 nina mzigo upo tayari kutoa shamba kwanzia tarehe 15th October 2018 .



Nauza kwa kilo ..kilo moja nauza Tsh 950/= ya tanzania sawa na Ksh40/= ya kenya..



Mzigo upo Kimanzichana, Mkoa wa Pwani



Karibun sana ..



Contact me @ 0714 651 666 or 0625 962883



Kama unataka mzigo pls book mapema ili nijue tunafanyaje..

In Kenya 1kg of water melon goes for 35/- in Nairobi and much cheaper elsewhere. In places like Baringo and the drier parts of Embu for 50/- you can get as much as 10kg. I'm sorry you won't get market in Kenya for water melon. Remember most of Kenya is dry and water melon does best in dry areas.