Nashindwa kusahau nlivyodhalilishwa mbele ya Mpenzi wangu

Mwaka flani siku kama ya leo nlikuwa TZ Nakumbuka siku hiyo nlikuwa ndani ya Benz pembeni yangu yupo my girlfriend nmetoka mgahawa flani pale posta kwa wasomali pembeni ya Round about kama unaenda Rita/Nida. Sikumbuki lile jengo.



Actually ni yeye GF alinitaka nikale naye pale na alikuwa amewaalika rafiki zake watatu wapate lunch.akaomba iwe pale.binafsi nlipenda angalau basi twende pale holiday inn.akakataa.nikasema siyo issue nikamkabidhi 600,000 yeye alipie msosi na vinywaji



Tumemaliza mimi nlikuwa nina meeting na jamaa flani pale Golden Tulip.nikamwachia GF 150,000 ya Uber awasaidie wale wadada wanaporudi makwao.then mi nikaelekea kwenye meeting.saa 10:30 mimi na my GF tunatoka kuelekea home oysterbay.tumevuka mataa traffic akanipiga mkono.



Sikubisha.akaja dirishani nikashusha kioo kidogo na kumsalimia. Nlishangaa anauliza kama nina DL. Nlijisikia huzuni sana.yaani mimi wa kuulizwa DL? nikamtolea Int DL.akashindwa kuielewa.akamwita mwenzie ndo akamwambia ni nini.



Kilichoniuma ni pale alipoanza ikagua gari kama ina Bima.kweli traffic anakagua vibali Benz yangu mimi?nlijisikia kufadhaishwa sana.akakuta nmelipia tena Comprehensive.



Akaenda kagua tairi.hapo machozi yalianza nilenga lenga.sikutegemea ntakuja dhalilishwa hivi kwenye nchi yangu.mimi nanunua tairi natumia mwaka mmoj natoa. Nanunua Brand new tyres. Leo mtu anakagua tyres za benz yangu?anaacha kuna watu wanapita na vyombo vyao vya usafiri?



My GF aliona nlivyokuwa nmefadhaika akanambia "baby just let it go .usijali ni kawaida tu"



Yule traffica akarudi na kunambia niende.ila akaomba hata nimpatie pesa ya maji.nlimtizama nikapandisha kioo.nikasogea mpaka kwa mwenzie.huyo nlimpa 140,000 ilikuwepo tu nyuma ya seat.nikamwambia tena kawape watoto sikukuu.



Siku yangu nzima iliharibika.yaani mimi nina gari Benz nakaguliwa kuna mtu alipita pale anaendesha toyota caren sijui carina.hajakaguliwa.



Benz yenyewe naendesha ni Benz wanazotumia Diplomatics /Mabalozi n.k traffic tu ambaye mshahara wake sijui mil 3= 3,000,000. Anaweza kweli kufikiria mimi naweza endesha Benz nimeweka Tyres Fake?za 180,000 moja? Nliumia sana siku ile.



Sijawahi sahau.leo nmekumbuka mpaka machozi yameanza nitoka kwa huzuni.sisi waafrika hatupendani kabisa. Inawezekanaje traffic akadhania mimi ntanunua tyres za kichina?huko kulikuwa ni kunikosea sana. Nlishamsamehe lakini.maana kuna siku nlimpa tsh 70,000 kama pole sababu alikuwa amesimama sana juani na nasikia kulikuwa na msafara.



Usimchukie mwenye pesa. Unga naye urafiki mtengeneze pesa pamoja. Au wewe hupendi kuwa Tajiri?nawe umiliki magari na ku enjoy life?