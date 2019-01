Nashangazwa na kusikitishwa na wanaoshabikia ziara ya Lissu Uingereza

Habarini wanajukwaa



Nikiri wazi sijawahi kujuta kufungua akaunti yangu katika tovuti ya nyumbani JamiiForums, heko Maxence Melo.



Kila siku nimejifunza mambo mengi ya kisiasa hasa katika hili jukwaa pendwa la siasa, niende kwenye hoja yangu...



Lissu Leo atakuwa Shirika la utangazaji BBC, Baadaye atakwenda kwenye ofisi za Umoja wa Ulaya EU zilizopo Brussels na baadaye atakwenda Marekani.



Kwenye ziara yake ataelezea kwa kina kilichompata Septemba 7 mwaka 2017 pia ataelezea swala la kunyimwa gharama za matibabu pamoja na maswala mengine likiwemo la watu kutekwa.



Taifa linakwenda kupata taswira hasi sana kimataifa. Athari zake zipo sio kwamba hazipo. Waswahili husema “Mchuma janga hula na wa kwao”.



Anayejua maana ya Methali hii anaweza kuelewa nini nachokizungumza. Naangalia watanzania nawaonea huruma na najionea huruma. Hawajui kuwa tunaweza kuingia kwenye Mkwamo ambao sote tutauonja. Sisi ndio "WA KWAO" Kwenye huo msemo wa mchuma janga.



Bado naona faida kubwa ya Lissu kuja nyumbani kuliko kubaki Ulaya. Lissu nakusihi, Rudi nyumbani.



Kinachonishangaza zaidi hasa watu hapa JF kushadadia na kushangilia ziara hii, hakika ni jambo lililokosa uzalendo hata kidogo. Am sure the effects of this event will be a long painful tale



Wake up critical thinkers