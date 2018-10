Nape:Vitani usikatishwe tamaa na vinavyokupotezea mwelekeo njiani

Nape yuko psychologically unhealthy, i think he is fighting his own war that doesn't even exist..! Ujue wakati mwingine unapigana vita mwenyewe tu bila kujua sbb kuwa kisaikolojia unaumwa sana sanaaa sasa unaweza piga ngumi hata miti, milango, au unaongea mwenyewe ku act like una fight war na moyo unapambana sana hadi sura na maneno yako yanasema unapigana vita kweli kweli.. Swali: Ukiuliza unapigana na nani? Jibu hakuna anapambana mwenyewe na nafsi yake..!!



Nape watch out unapigana vita mwenyewe, amka, geuka, fikiri upya, anza kukubali hali yako ya kutokuwa Waziri au kuwa nje ya CCM inner cycle kwa sasa.. Kubali hiyo hali, ukiikataa utajipiga mwenyewe vita hadi moyo na akili yako itaumia sana..!!