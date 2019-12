Naomba ushauri: Ukiona mwanaume analia ujue kuna mengi nyuma yake

clinton gidioni said:

akaniambia kuwa ilikuwa mimba inaonekana ila kwakuwa kizazi chake hakiko sawa ndio maana imetoka.

kwa ushadihidi juu ya hili la mimba hii ni hospitali ya kisasa naimani data huwa zinatunzwa sasa kama sheria inaweza kuchukuwa mkondo wake na kumbana kuwa mimba aliyo enda kupima mnamo mwezi wa 9 iko wapi na kama ilitoka ni daktali gani alithibitisha kuwa mimba imeharibika,?



je naweza kumshtaki juu ya hili wakuu,?

kwani sasa ndio naona dhahiri hakuwa mtu mzuri kwangu





Mbabikie kesi ya uhujumu uchumi na utakatishaji fedha... Hakuna dhamana!Anyway..Kamshitaki mkuu kutoa mimba ni jinai. Chukua documents ulizoona nenda nazo polisi waambie huyu katoa mimba aliyokuwa nayo. Hata asipofungwa jela mahabusu lazima akae hata kama ni saa moja. Na aibu pia kwake. Na akibanwa atakiri tu kuwa alitoa na atamtaja hadi daktari aliyemtolea mimba, mbele ya polisi hakuna lishindikanalo(reasonable force applies).Mind you! Time and resources must be duly sacrificed to bring such a transaction to any material effect.Sent using Jamii Forums mobile app