Naomba orodha za changamoto ulizowahi kukutana nazo wakati ukifuatilia huduma TRA.

Wanakagua kama mauzo yote yaliyorekodiwa kwenye mashine za EFD yanalandana na financial statements zako.



Wanachunguza kama VAT unayodai, input inatokana na manunuzi halali yaliyosajiliwa ,hapa ndipo wengi huwa wanapigwa faini kwa kutumia invoices feki au kutoka kwa wasio na VAT.



Wanalinganisha mzigo uliopo stoo na stock movement, wakikuta mzigo umepungua bila receipt ya mauzo, wanakukadiria kodi ya mapato hapo hapo.



Pia huwa wanakagua kama umekata kodi ya zuio kama kwenye pango na huwa unawasilisha kwa wakati.