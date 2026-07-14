Naomba orodha za changamoto ulizowahi kukutana nazo wakati ukifuatilia huduma TRA.

Naomba orodha za changamoto ulizowahi kukutana nazo wakati ukifuatilia huduma TRA.

TheForgotten Genious

TheForgotten Genious

JF-Expert Member
Joined
Jan 18, 2014
Posts
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Reaction score
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Wakuu samahani naomba mtu yeyote aliyewahi kukutana na changamoto yoyote katika suala lolote linalohusiana na Huduma za TRA aandike hapa,itapendeza zaidi ukifafanua ugumu ulikuwa wapi,?

Zaidi naangazia katika malipo ya kodi,kujaza compliance,kutoa mzigo bandarini,kupitisha mzigo mpakani,nk.

Lakini changamoto yoyote ile naomba uandike hapa ninapitia.

@MODERATORS TAFADHALI MSIUNGANISHE HUU UZI.

ASANTENI
 
TheForgotten Genious said:
Asante,wanaangalia vitu gani hasa? ili kukamilisha uhakiki wao?
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Wanakagua kama mauzo yote yaliyorekodiwa kwenye mashine za EFD yanalandana na financial statements zako.

Wanachunguza kama VAT unayodai, input inatokana na manunuzi halali yaliyosajiliwa ,hapa ndipo wengi huwa wanapigwa faini kwa kutumia invoices feki au kutoka kwa wasio na VAT.

Wanalinganisha mzigo uliopo stoo na stock movement, wakikuta mzigo umepungua bila receipt ya mauzo, wanakukadiria kodi ya mapato hapo hapo.

Pia huwa wanakagua kama umekata kodi ya zuio kama kwenye pango na huwa unawasilisha kwa wakati.
 
Marcostilone said:
Wanakagua kama mauzo yote yaliyorekodiwa kwenye mashine za EFD yanalandana na financial statements zako.

Wanachunguza kama VAT unayodai, input inatokana na manunuzi halali yaliyosajiliwa ,hapa ndipo wengi huwa wanapigwa faini kwa kutumia invoices feki au kutoka kwa wasio na VAT.

Wanalinganisha mzigo uliopo stoo na stock movement, wakikuta mzigo umepungua bila receipt ya mauzo, wanakukadiria kodi ya mapato hapo hapo.

Pia huwa wanakagua kama umekata kodi ya zuio kama kwenye pango na huwa unawasilisha kwa wakati.
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ok asante sana hili nimeshalifanyia kazi.
 
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