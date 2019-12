Naomba mbinu za kukabiliana na kigugumizi

Kijana wangu aligeuka na kuwa na kigugumizi. Alikuwa boarding, kila nikiwasiliana na walimu nilikuwa napata opportunity naongea nae. Nikawa nashangaa habari ya yeye kuongea na kigugumizi.



Kipindi fulani matokeo yao yalitoka. Nikaongea nae, bahati mbaya kwake marks zake zilirekodiwa vibaya mshindani wake akamshinda kwa hiyo kijana wangu akawa wa pili. Katika kunieleleza hayo alishindwa kuongea kwa sababu ya hasira na kigugumizi.



Nilichofanya nilifunga safari mpako huko shuleni. Nikwaomba walimu niondoke nae kwa muda. Tukaenda somewhere, tukala na kunywa huku nikijaribu kumweleza kuwa kigugumizi sio tatizo lake la kuzaliwa. Hivo atambue kuwa asjaribu kuforce speed ya maongezi yoyote.



Shida ya mtu anapopata kigugumizi na akagundua kuwa hilo ni tatizo kwake, wanatabia ya kulazimisha kuongea maneno kwa ufasaha, au kulazimisha neno lilogoma kutamkwa ili walitamke. Shida inaanzia hapo



My dear, be slow in speaking. control your speech, ongea kwa speed ndogo kwa maana ulimi wako ni mzito. Acha hasira kukikasirikia kigugumizi maana kwa kufanya hivo unakikomaza.



Kijana wangu yupo normal from then, Hebu na wewe ujitabue tu kwanza kuwa una tatizo ila probably huja exercise namna ya kuji control



Otherwise, amini uponyaji wa imani na uombewe.