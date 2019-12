Naomba kujua namna ya kujibu swali "tell us about yourself" wakati wa usaili

Bulichekah said: Wanajamvi,



Mimi ni fundi welding pamoja na makanika wa jamii zote za Katapila pamoja na majenerata makubwa na madogo ingawa nina Digrii ya kwanza Project Planning and Management ambayo sijawahi kuitumia kabisa.



Nimeitwa kwenye Interview katika mgodi mmoja lakini hili swali linanisumbua sana jinsi ya kulijibu. Tell us about youself au introduce youself. Napaswa kujibu vipi hapa?



Msaada wenu tafadhali. Click to expand...

Kwauzoefu wangu kwenye ajira yangu ningeulizwa hivyo ningesema hivi.....my name is Tanayzer John a graduate of.... University where I graduated with a 4 GPA.... i worked in different company first (Unataja) where i was working as a (Unataja) and also from 2017 to 2019 i worked as a (Unataja) were i was responsible with taking care of (Unataja) ....Am having some skills and attitudes that your company need for example ur company need a team leader and a motivator and i was among the best team leader and i have an award for best leadership in organizing and motivating Co workers and other staffs.....Jitambulishe jina, chuo (Kama unagpa nzuri itaje), elezea background ya kazi yako, elezea kwenye hizo company au taasisi ulikuwa unafanya nn, elezea ur skills na uwezo wako. pia elezea vitu gani watarajie toka kwako pia mwisho unaweza elezea kidogo awards Kama uliwahi zibeba.....Nina uhakika na nilichokiandika na nilitumia na nikaona matunda ingawa kuna njia tofauti ya Kujibu hili swali ila inabidi ujibu hivo..... Employer hawezi taka ajue shule ya msingi ulisoma wapi nooo ...app the best mkuu