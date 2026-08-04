Naomba kufahamu nchi za ulaya zinazotumia unga wa mahindi kwenye mapishi yao

Naomba kufahamu nchi za ulaya zinazotumia unga wa mahindi kwenye mapishi yao

Lizo mkristu said:
Najua mahindi yanalimwa uko USA,ULAYA na ASIA
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Unga wa mahindi si chakula kikuu katika nchi nyingi za Ulaya kama ilivyo Afrika, lakini kuna nchi kadhaa ambapo hutumika sana katika mapishi ya jadi.


Baadhi ya nchi hizo ni:

Italy – Hutumia polenta, uji mzito au chakula kinachotengenezwa kwa unga wa mahindi na kuliwa pamoja na nyama, samaki au jibini.

Romania – Mămăligă ni chakula maarufu sana, kinachofanana na ugali laini.

Moldova – Mămăligă pia ni sehemu muhimu ya vyakula vyao vya kila siku.

Serbia – Hutumia unga wa mahindi kutengeneza kačamak, chakula cha jadi.

Bosnia and Herzegovina na Montenegro – Kačamak ni chakula kinachopendwa katika maeneo haya pia.

Croatia – Polenta hutumika hasa katika baadhi ya maeneo ya pwani.

Slovenia – Polenta ni sehemu ya mapishi ya jadi.

Portugal – Hutumia unga wa mahindi kutengeneza mkate uitwao broa de milho.

Spain – Katika baadhi ya maeneo, hasa kaskazini-magharibi (kama Galicia), unga wa mahindi hutumika kutengeneza mikate na vyakula vya jadi.

Kwa ujumla, Italy, Romania, Moldova, Serbia, Bosnia and Herzegovina, Montenegro, Croatia, Slovenia, Portugal na sehemu za Spain ndizo nchi za Ulaya zinazojulikana zaidi kwa kutumia unga wa mahindi katika mapishi yao ya asili, ingawa si kwa kiwango cha kuwa chakula kikuu kama ugali ulivyo Tanzania.
 
Mawazo255 said:
Unga wa mahindi si chakula kikuu katika nchi nyingi za Ulaya kama ilivyo Afrika, lakini kuna nchi kadhaa ambapo hutumika sana katika mapishi ya jadi.


Baadhi ya nchi hizo ni:

Italy – Hutumia polenta, uji mzito au chakula kinachotengenezwa kwa unga wa mahindi na kuliwa pamoja na nyama, samaki au jibini.

Romania – Mămăligă ni chakula maarufu sana, kinachofanana na ugali laini.

Moldova – Mămăligă pia ni sehemu muhimu ya vyakula vyao vya kila siku.

Serbia – Hutumia unga wa mahindi kutengeneza kačamak, chakula cha jadi.

Bosnia and Herzegovina na Montenegro – Kačamak ni chakula kinachopendwa katika maeneo haya pia.

Croatia – Polenta hutumika hasa katika baadhi ya maeneo ya pwani.

Slovenia – Polenta ni sehemu ya mapishi ya jadi.

Portugal – Hutumia unga wa mahindi kutengeneza mkate uitwao broa de milho.

Spain – Katika baadhi ya maeneo, hasa kaskazini-magharibi (kama Galicia), unga wa mahindi hutumika kutengeneza mikate na vyakula vya jadi.

Kwa ujumla, Italy, Romania, Moldova, Serbia, Bosnia and Herzegovina, Montenegro, Croatia, Slovenia, Portugal na sehemu za Spain ndizo nchi za Ulaya zinazojulikana zaidi kwa kutumia unga wa mahindi katika mapishi yao ya asili, ingawa si kwa kiwango cha kuwa chakula kikuu kama ugali ulivyo Tanzania.
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Zaidi ya Mkate wa Mahindi (Corn bread) na Popcorn, wale jamaa hawali Mahindi kama chakula chao kikuu. Ni ngano tuu; ndio hupika vyakula vyao vingi.

Mahindi ni kwa ajili ya chakula cha mifugo huko majuu. Nashangaa serikali inakusanya Mahindi kama mkakati wa usalama wa chakula! 😊
 
Mawazo255 said:
Unga wa mahindi si chakula kikuu katika nchi nyingi za Ulaya kama ilivyo Afrika, lakini kuna nchi kadhaa ambapo hutumika sana katika mapishi ya jadi.


Baadhi ya nchi hizo ni:

Italy – Hutumia polenta, uji mzito au chakula kinachotengenezwa kwa unga wa mahindi na kuliwa pamoja na nyama, samaki au jibini.

Romania – Mămăligă ni chakula maarufu sana, kinachofanana na ugali laini.

Moldova – Mămăligă pia ni sehemu muhimu ya vyakula vyao vya kila siku.

Serbia – Hutumia unga wa mahindi kutengeneza kačamak, chakula cha jadi.

Bosnia and Herzegovina na Montenegro – Kačamak ni chakula kinachopendwa katika maeneo haya pia.

Croatia – Polenta hutumika hasa katika baadhi ya maeneo ya pwani.

Slovenia – Polenta ni sehemu ya mapishi ya jadi.

Portugal – Hutumia unga wa mahindi kutengeneza mkate uitwao broa de milho.

Spain – Katika baadhi ya maeneo, hasa kaskazini-magharibi (kama Galicia), unga wa mahindi hutumika kutengeneza mikate na vyakula vya jadi.

Kwa ujumla, Italy, Romania, Moldova, Serbia, Bosnia and Herzegovina, Montenegro, Croatia, Slovenia, Portugal na sehemu za Spain ndizo nchi za Ulaya zinazojulikana zaidi kwa kutumia unga wa mahindi katika mapishi yao ya asili, ingawa si kwa kiwango cha kuwa chakula kikuu kama ugali ulivyo Tanzania.
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kwa hiyo chakula chao kikuu ni kipi, huko ulimwengu wa kwanza. maana naona wao shida yao kubwa ni overeating (obesity) tofauti na huku kwetu
 
Chivundu said:
Zaidi ya Mkate wa Mahindi (Corn bread) na Popcorn, wale jamaa hawali Mahindi kama chakula chao kikuu. Ni ngano tuu; ndio hupika vyakula vyao vingi.

Mahindi ni kwa ajili ya chakula cha mifugo huko majuu. Nashangaa serikali inakusanya Mahindi kama mkakati wa usalama wa chakula! 😊
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Piga vita ugali,
Waliopeleka maize seeds in tz walikosea sana walaanie vikali
 
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