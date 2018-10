Nani hununua vitu vya watu mashuhuri wa Tanzania?

Inanikumbusha Marlo Stansfiled kwenye series ya The Wire....mchizi kawachana wehu fulani hivi:



-I dont need those SENTIMENTAL VALUE shit,I need its REAL VALUE!



Mambo ya vitu sijui vya watu mashuhuri sijui nini ni Sentimental Value ambazo ni value za kufikirika!



Sisi tunataka Real Value mzee!